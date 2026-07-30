/বারুইপুর এনকাউন্টার ঘটনায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ, পুলিসকে রিপোর্ট দিতে হবে হলফনামায়

অর্ণবাংশু নিয়োগী: বারুইপুর ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তকে এনকাউন্টার। সেই ঘটনায় এবার জেলা পুলিসের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। নির্দেশ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৮ অগাস্ট।
আবেদনকারী শিলাদিত্য রক্ষিত কলকাতা হাইকোর্টে বারুইপুর এনকাউন্টার নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে দাবি করেন, "বারুইপুর ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডলকে পুলিস গ্রেফতার করে। ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য প্রভাস মন্ডলকে ঘটনাস্তারে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিসের উচিত ছিল উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা। পুলিসের নিরাপত্তা যদি সঠিক থাকতো তাহলে পুলিস যে দাবি করছে, তাদের কাছ থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নেয় মূল অভিযুক্ত! সেই ঘটনা ঘটত না। পুলিসের এই দাবি সম্পূর্ণভাবে মনগড়া। অসমে ধর্ষণের ঘটনার মূল সাক্ষীকেই পুলিস হত্যা করেছে। তাই এই ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।"
যার জবাবে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদ্বীপ মজুমদার বলেন, "মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ তারিখ রাত ও ৮ তারিখ ভোরে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুনর্নির্মাণ করার সময় হঠাৎই পুলিসের সার্ভিস রিভলবার ছিনিয়ে নেয় অভিযুক্ত প্রভাস মন্ডল। পুলিসের উদ্দেশে সেগুলি করে। সেইসময় পুলিসের পাল্টা গুলিতে অভিযুক্ত আহত হয়। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিস। বর্তমানে এই ঘটনা তদন্ত চলছে সিআইডি তত্ত্বাবধানে। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সুরতহাল করা হয় নিয়মমাফিক।"
দু'পক্ষের এই বক্তব্য শোনার পরেই বিচারপতিরা জানিয়ে দেন যে এই বিষয়ে পুলিস প্রশাসনের বিস্তারিত রিপোর্টের প্রয়োজন। বারুইপুর এনকাউন্টারের ঘটনা পুলিসকে হলফনামা আকারে রিপোর্ট জমা করতে হবে হাইকোর্টে।
প্রসঙ্গত, পুলিস প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছে যে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে অভিযুক্তকে নিয়ে বারুইপুরের ঘটনাস্থলে যাওয়া হয়। তখনই সিটের সদস্য রনি সরকারের রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে প্রভাস মণ্ডল। পুলিসকে তাক করে এক রাউন্ড গুলিও চালায়। সেই সময় সিটের অপর সদস্য অর্ঘ্য মন্ডল নিজেদের বাঁচাতে পালটা গুলি চালান। গুলিবিদ্ধ প্রভাস মণ্ডলকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তে ২টি গুলি পাওয়া যায় প্রভাসের শরীরে।
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