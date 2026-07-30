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বারুইপুর এনকাউন্টার ঘটনায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ, পুলিসকে রিপোর্ট দিতে হবে হলফনামায়

Baruipur Encounter: দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরেই বিচারপতিরা জানিয়ে দেন যে এই বিষয়ে পুলিস প্রশাসনের বিস্তারিত রিপোর্টের প্রয়োজন। হলফনামা আকারে সেই রিপোর্ট জমা করতে হবে হাইকোর্টে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 30, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:41 PM IST
বারুইপুর এনকাউন্টার ঘটনায় হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ, পুলিসকে রিপোর্ট দিতে হবে হলফনামায়

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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