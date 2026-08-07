'আইনের পথেই ন্যায় বিচার হওয়া উচিত', বারুইপুর এনকাউন্টারে বার্তা জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের

দেবব্রত ঘোষ: বারুইপুরে এনকাউন্টার। পুলিসে গুলিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের। 'আইনের পথেই ন্যায় বিচার হওয়া উচিত', স্পষ্ট বার্তা জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকরের। বললেন, 'এক্ষেত্রে কী ঘটেছে, জানি না। তবে এটা নিশ্চয়ই বলব পুলিস দায়িত্বশীল। যাই করুক, জানে কী করছে'।
এক মাস পার। বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে উত্তাল হয়েছিল গোটা রাজ্য। পুলিস সূত্রে দাবি, বারুইপুরকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত প্রভাসই। নির্যাতিতাকে আটকে রেখে নির্যাতন চালায়, খুনও করে সে। গভীর রাতে ঘটনা পুরর্নিমাণের সময়ে পুলিসে আগ্নেয়াস্ত্র পালানোর চেষ্টা করে সে। তখনই এনকাউন্টারে মৃত্য়ু।
আর জি কর কাণ্ডে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের প্রতিক্রিয়া, 'এই ঘটনাটি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে। নির্যাতিতার বাবা-মায়ের যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে পারি। বিষয়টি নিয়ে কমিশন যথেষ্ট চিন্তিত। সেই ঘটনার পরেই আমরা সবার আগে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করেছি, এরপর বাবা মায়ের বক্তব্য সিবিআইয়ের কাছে তুলে ধরেছি'।
রাজ্যে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তিন দিনের বঙ্গ সফরে এসেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর। আজ, শুক্রবার হাওড়ায় মহিলা জন শুনানি কর্মসূচিতো অংশ নেন তিনি। ৪১ জন মহিলার শুনানি হয়। প্রশাসনকে দ্রুত সমস্যার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)