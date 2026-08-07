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'আইনের পথেই ন্যায় বিচার হওয়া উচিত', বারুইপুর এনকাউন্টারে বার্তা জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের

NCW Chairperson: রাজ্যে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তিন দিনের বঙ্গ সফরে এসেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 07, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:38 PM IST
'আইনের পথেই ন্যায় বিচার হওয়া উচিত', বারুইপুর এনকাউন্টারে বার্তা জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের
Image Credit: জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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