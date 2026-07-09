'পুলিস মনে করেছে, যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছে', এনকাউন্টার বিতর্কে সোজাসাপ্টা শমীক

বিধান সরকার: বারুইপুরে এনকাউন্টার। পালাতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে খতম নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, 'পুলিস মনে করেছে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছে। বার্তা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে অপরাধীদের কোনও স্থান নেই'।
শমীক বলেন, 'কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালিয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপার। অপরাধীদের কোনও ধর্ম হয় না, কোন জাত হয় না। একটা আগের সরকার ভুলে গিয়েছিল। আমি আবারও বলছি সরকারের সমস্ত বিষয়ে দল হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। তিনি যা বলার বলবেন। তবে এই ধরনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুশি'।
শমীকের আরও বক্তব্য, 'এই সরকারের প্রতি মানুষের প্রত্যাশা আছে। সেই কারণেই তো তৃণমূল কংগ্রেসকে বিসর্জন দিয়ে বিজেপিকে নিয়ে এসেছে। কামদুনিতে এমনভাবে সাজানো তদন্ত করে চার্জশিট করা হয়েছিল, যাতে নির্দিষ্ট একটা জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করে দিয়ে, তাদের ভোট পাওয়া যায়। নির্যাতিতার পরিবার যাতে বিচার পায়, আশা করি সরকার সেই চেষ্টা করবে'। তাঁর সাফ কথা, 'বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, যে কারণে তৃনমূলের সাংসদ বিধায়করা আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে'।
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