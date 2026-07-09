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'পুলিস মনে করেছে, যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছে', এনকাউন্টার বিতর্কে সোজাসাপ্টা শমীক

Baruipur encounter:  'সরকারের সমস্ত বিষয়ে দল হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। তিনি যা বলার বলবেন। তবে এই ধরনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুশি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 09, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:23 PM IST
'পুলিস মনে করেছে, যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়েছে', এনকাউন্টার বিতর্কে সোজাসাপ্টা শমীক
Image Credit: সোজাসাপ্টা শমীকSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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