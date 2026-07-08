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'বিয়ের পর ওর নোংরামি দেখেছি, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি'! এবার মুখ খুললেন নিহত প্রভাসের স্ত্রী

Baruipur Rape Murder Case: বারুইপুর এনকাউন্টারে নিহত প্রভাস মণ্ডলের স্ত্রী মুখ খুলেছেন। তিনি জানান, বিয়ের পর থেকেই তিনি স্বামীর নানা অন্যায় ও অত্যাচার সহ্য করেছেন। প্রভাস কোনো কাজকর্ম না করে বাড়িতেই বসে থাকত।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 08, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:47 PM IST
'বিয়ের পর ওর নোংরামি দেখেছি, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি'! এবার মুখ খুললেন নিহত প্রভাসের স্ত্রী
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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