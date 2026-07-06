তথাগত চক্রবর্তী: ফুটবল ম্যাচে জয়ের 'বদলা'। ১৭ বছরের কিশোরকে গলা কেটে খুন! হাসপাতাল ভাঙচুর, পথ অবরোধ। ফের অগ্নিগর্ভ সেই বারুইপুর।
পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। ফুটবল ম্যাচে জেতার বদলা নিতেই নাকি তাঁর গলার ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে তিন যুবক! গুরুতর আহত অবস্থায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে, প্রসেনজিত্-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। এরপরই রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় হাসপাতাল ও লাগোয়া এলাকা।
হাসপাতালে ভাঙচুর চালাতে শুরু করে উত্তেজিত জনতা। অবরোধ করা হয় হাসপাতালে সামনের রাস্তাও। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিস বাহিনী। আটক ৩ অভিযুক্ত। খুনের নেপথ্য পুরনো শক্রতা নাকি অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
এর আগে, গতকাল রবিবার নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বারুইপুর। গণপিটুনিতে মৃ্ত্যু হয়েছিল এক যুবকের। দেহ আটকে চলেছিল বিক্ষোভ। পথ অবরোধ করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধ হয়েছিল সূর্যপূর স্টেশনেও। ঘণ্টা দেড়েক বন্ধ ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল শিয়ালদহ-নামখানা লাইনে। বিক্ষোভ চলাকালীন এক যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।
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