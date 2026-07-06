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ফুটবল ম্যাচে জয়ের 'বদলা', কিশোরকে গলা কেটে খুন! বীভত্‍স বারুইপুর

Baruipur Murder:  হাসপাতাল ভাঙচুর, পথ অবরোধ। আটক ৩ অভিযুক্ত।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 06, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:08 PM IST
ফুটবল ম্যাচে জয়ের 'বদলা', কিশোরকে গলা কেটে খুন! বীভত্‍স বারুইপুর
Image Credit: বীভত্‍স বারুইপুরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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