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বাবাকে হাত-পা বেঁধে শাবল দিয়ে মেরে-মেরে খুন! গ্রেফতার পুত্রবধূ, পলাতক ছেলে; কেন এই ভয়াবহ নৃশংসতা?

Baruipur Shocker: সম্পত্তির লোভে বাবাকে হাত-পা বেঁধে খুনের অভিযোগ! গ্রেফতার পুত্রবধূ, পলাতক ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার শিখরবালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনবেড়িয়া গ্রামে।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 09, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:31 PM IST
বাবাকে হাত-পা বেঁধে শাবল দিয়ে মেরে-মেরে খুন! গ্রেফতার পুত্রবধূ, পলাতক ছেলে; কেন এই ভয়াবহ নৃশংসতা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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