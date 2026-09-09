/বাবাকে হাত-পা বেঁধে শাবল দিয়ে মেরে-মেরে খুন! গ্রেফতার পুত্রবধূ, পলাতক ছেলে; কেন এই ভয়াবহ নৃশংসতা?

তথাগত চক্রবর্তী: সম্পত্তির লোভে বাবাকে হাত-পা বেঁধে খুনের অভিযোগ, গ্রেফতার পুত্রবধূ, পলাতক ছেলে। বারুইপুরে সম্পত্তির লোভে বাবাকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলে ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার শিখরবালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনবেড়িয়া গ্রামে।
হাত-পা বেঁধে মার
বারুইপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুরের ধনবেড়িয়ায়। মৃত বৃদ্ধের নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নস্কর (৭২)। অভিযোগ, মঙ্গলবার বাড়িতেই ছেলে রামপ্রসাদ নস্কর ও পুত্রবধূ শিখা নস্কর মিলে বৃদ্ধের হাত-পা বেঁধে বেধড়ক মারধর করেন। এমনকী শাবল দিয়ে শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করা হয় বলেও অভিযোগ। বৃদ্ধ আর্তনাদ করলেও তাঁকে ঘরের বাইরে বের হতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।
ঘরেই রক্তাক্ত পড়ে
অভিযোগ আরও, মারধরের সময় পুত্রবধূ শিখা নস্করের চোখে আঘাত লাগে। এরপর স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান রামপ্রসাদ। সেই সময়ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত হয়ে ঘরের মধ্যেই পড়েছিলেন বৃদ্ধ।
বিছানা-তোশকে চাপ চাপ রক্ত
বিকেলে বাড়ি ফিরে ছেলে ও বৌমা দেখেন, ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। ঘরের বিছানা ও তোশকে চাপ চাপ রক্তের দাগ দেখতে পান পরিজনরা। ঘটনার পরে প্রথমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।
ঘটনাস্থলে পুলিস
পরে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারুইপুর থানার পুলিস। পুত্রবধূ শিখা নস্করকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ছেলে রামপ্রসাদ নস্কর এখনও পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিস। ধৃত শিখা নস্করকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ঘটনায় জড়িতদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতের আত্মীয় ও স্থানীয় বাসিন্দারা।
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