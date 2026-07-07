/তখনও প্রাণ ছিল শরীরে...! নারকীয় অত্যাচারের পর নির্যাতিতাকে জ্যান্ত জলে ডোবায় পিশাচরা, আরও হাড়হিম তথ্য

পিয়ালি মিত্র: বারুইপুর কাণ্ডে উঠে এল আরও হাড়হিম তথ্য। নির্যাতিতাকে ঠিক কতটা নির্মমভাবে অত্যাচার চালায় অভিযুক্তরা, তা ভেবে শিউরে উঠছেন তদন্তকারীরাও। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, যে পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়, ঠিক তার কাছেই একটি নির্জন ঝুপড়ি ছিল। ওই ঝুপড়িটি মূলত অভিযুক্তদের মদ ও গাঁজার ঠেক হিসেবে ব্যবহৃত হত। ঘটনার দিন প্রভাস ওই নাবালিকাকে ভুল বুঝিয়ে, ফুঁসলিয়ে সেই ঠেকে নিয়ে আসে। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল আনন্দ এবং দিবাকর নামে আরও দুই অভিযুক্ত।
সেখানে বসে প্রথমে অভিযুক্তরা মাদক সেবন করে। তারপর তারা ওই নাবালিকার ওপর চড়াও হয়। তিনজন মিলেই তার ওপর চরম শারীরিক ও পাশবিক নির্যাতন চালায়। এখানেই শেষ নয়, নির্যাতনের পর নাবালিকার গলায় পা তুলে নৃশংসভাবে আঘাত করা হয়। সেই রক্তাক্ত ও আশঙ্কাজনক অবস্থাতেই তাকে ওই ঘরের মধ্যে আটকে রেখে দেওয়া হয়।
গভীর রাতে অপরাধের প্রমাণ লোপাট করার পরিকল্পনা করে তারা। নাবালিকার দেহ একটি প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে দূরে কোথাও ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্লাস্টিকটি ছিঁড়ে যায়। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলের কাছের পুকুরেই দেহটি ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ওপর থেকে ওই ছেঁড়া বস্তাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়।
ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে তদন্তকারীরা নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন। অত্যাচার ও তীব্র আঘাতের ফলে ঘটনার পরই অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল নাবালিকা। আর সেই জীবন্ত ও অচেতন অবস্থাতেই তাকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে শরীরে গভীর আঘাত এবং জলে ডোবার কারণেই তার মৃত্যু হয়। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর ধৃতরা যে যার মতো আলাদা আলাদাভাবে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।
উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই পুলিসি হেফাজতে আনন্দ, দীবাকর, প্রভাস। জেরায় প্রভাস মণ্ডল দাবি করে যে, আনন্দ সর্দার তাকে মেয়েটি নিয়ে আসলে ১০ হাজার টাকা দেবে বলেছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই সব এলাকায় সক্রিয় নারী পাচার চক্র। ফলে ওই নাবালিকার পাচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিনা সেদিকেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
নির্যাতিতার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে চিকিৎসকরা জানিয়েছে, মৃত নাবালিকার ফুসফুসে কাদা জল পাওয়া গিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এর অর্থ অত্যন্ত ভয়াবহ। এটি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, নাবালিকাকে যখন শারীরিক নির্যাতনের পর পুকুরে ফেলা হয়েছিল, তখনও তার শরীরে প্রাণ ছিল, অর্থাৎ সে জীবিত ছিল। জলের নীচে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টার ফলেই তার ফুসফুসে কাদা জল ঢুকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দমবন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয়।
প্রসঙ্গত, বারুইপুরের নারকীয় এই ঘটনায় জিরো টলারেন্সে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, এই ঘটনায় ক্য়াপিটাল পানিশমেন্ট হবে অর্থাত্ অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হবে।
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