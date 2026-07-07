Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /তখনও প্রাণ ছিল শরীরে...! নারকীয় অত্যাচারের পর নির্যাতিতাকে জ্যান্ত জলে ডোবায় পিশাচরা, আরও হাড়হিম তথ্য

তখনও প্রাণ ছিল শরীরে...! নারকীয় অত্যাচারের পর নির্যাতিতাকে জ্যান্ত জলে ডোবায় পিশাচরা, আরও হাড়হিম তথ্য

Baruipur Incident: পুলিস সূত্রের খবর, যে পুকুর থেকে দেহ উদ্বার হয় তাঁর কাছেই রয়েছে একটি ঝুপড়ি। সেখানে বসে নেশা করে অভিযুক্তরা। নাবালিকা ভুল বুঝিয়ে ওই ঝুপড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আগে থেকে উপস্থিত ছিল আনন্দ, দিবাকর। প্রভাসে নিয়ে আসে নাবালিকাকে। সেখানে বসেই মাদক সেবন করে অভিযুক্তরা । তারপর নাবালিকার উপর চালানো হয় শারীরিক নির্যাতন। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 07, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:38 AM IST
তখনও প্রাণ ছিল শরীরে...! নারকীয় অত্যাচারের পর নির্যাতিতাকে জ্যান্ত জলে ডোবায় পিশাচরা, আরও হাড়হিম তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নতুন ঘূর্ণাবর্তের টানে দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমি অক্ষরেখার চোখরাঙানি! সব জেলায় তুমুল ঝড়-বৃ
Kolkata and west Bengal Weather Update1 hr ago
2
West bengal2 hrs ago
3
Baruipur murderJul 06
4
Purulia child deathJul 06
5
Aamir Khan WeddingJul 06