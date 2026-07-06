Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন: পরতে পরতে ভয়াবহ নৃশংসতা, CCTV ফুটেজে উঠে এল ভয়ংকর ছবি

বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন: পরতে পরতে ভয়াবহ নৃশংসতা, CCTV ফুটেজে উঠে এল ভয়ংকর ছবি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ষষ্ঠ শ্রেণির এক নাবালিকাকে শারীরিক নির্যাতনের পর পুকুরে চুবিয়ে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় তদন্তে বড় সাফল্য পুলিসের। ঘটনার মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার-সহ মোট তিনজনকে ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত বাকি দুজন প্রভাস মণ্ডল ও দিবাকর সর্দার। তদন্তকারীদের অনুমান, এই পাশবিক ঘটনার নেপথ্যে আরও এক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। তার খোঁজে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 06, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:56 PM IST
বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন: পরতে পরতে ভয়াবহ নৃশংসতা, CCTV ফুটেজে উঠে এল ভয়ংকর ছবি
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অগ্নিবীরদের জন্য বড় খবর! ৪ বছর শেষে এবার স্থায়ী চাকরির সুযোগ বাড়তে পারে সেনাবাহিনীতে
Agniveer policy32 min ago
2
Mohun Bagan head coach49 min ago
3
Malda Horror1 hr ago
4
Baruipur Incident1 hr ago
5
Brazil vs Norway1 hr ago