/বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন: পরতে পরতে ভয়াবহ নৃশংসতা, CCTV ফুটেজে উঠে এল ভয়ংকর ছবি

পিয়ালি মিত্র: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ষষ্ঠ শ্রেণির এক নাবালিকাকে শারীরিক নির্যাতনের পর পুকুরে চুবিয়ে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় তদন্তে বড় সাফল্য পুলিসের। ঘটনার মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার-সহ মোট তিনজনকে ইতোমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত বাকি দুজন প্রভাস মণ্ডল ও দিবাকর সর্দার। তদন্তকারীদের অনুমান, এই পাশবিক ঘটনার নেপথ্যে আরও এক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। তার খোঁজে জোর কদমে তল্লাশি চালাচ্ছে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)।
সিসিটিভি ফুটেজে মিলল সূত্র
পুলিস সূত্রে জানা গিছে, গত রবিবার বিকেল ৪টে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোনোর পর আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা। সন্ধ্যা পার হয়ে গেলেও সে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বিষয়টি স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতেও জানানো হয়। এরপর এলাকার সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পায়। ফুটেজে দেখা যায়, এক ব্যক্তি ওই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে।
সেই সূত্রের ওপর ভিত্তি করে সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রভাস মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে আটক করেন। পরে পুলিসি জেরার মুখে ভেঙে পড়ে প্রভাস স্বীকার করে যে, নাবালিকাকে খুন করে একটি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। প্রভাসের দেখানো জায়গা অনুযায়ী পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিস নাবালিকার নিথর দেহ উদ্ধার করে। কী ভাবে নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং খুনের পর কী ভাবে দেহ জলে ফেলে দেওয়া হয়, জেরায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেয় প্রভাস।
কল রেকর্ড ও অভিযুক্ত গ্রেফতার
তদন্তে প্রভাসের বয়ানের সূত্র ধরেই উঠে আসে আনন্দ সর্দারের নাম। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত রাজ্য পুলিসের এসটিএফ (STF) ও সিআইডি (CID)-কে সঙ্গে নিয়ে মাঠে নামে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)। আনন্দের ফোনের কল ডিটেইলস রেকর্ড (CDR) খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে ক্যানিংয়ের এক বাসিন্দার সঙ্গে তাঁর বারবার ফোনে কথা হয়েছে।
ক্যানিংয়ের ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সামনে আসে দিবাকর সর্দারের নাম। দিবাকর ওই নাবালিকার এলাকারই বাসিন্দা হলেও প্রথম দিকে প্রভাসের বয়ানে তার নাম না থাকায় সে এলাকা ছেড়ে পালায়নি। কিন্তু পুলিস নিশ্চিত হয়, ক্যানিংয়ের ওই ব্যক্তির কাছে যে নম্বর থেকে বারবার ফোন যাচ্ছিল, সেটি দিবাকরের। এরপরই ভোররাতে এসটিএফ এবং জেলা পুলিস যৌথ অভিযান চালিয়ে দিবাকরকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। পুলিস জানায়, দিবাকর পালানোর জন্য সম্পূর্ণ ব্যাগ গুছিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।
দিবাকরকে গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বারুইপুরের মল্লিকপুর এলাকা থেকে ঘটনার মূল পান্ডা আনন্দ সর্দারও ধরা পড়ে। সে তার শ্বশুরবাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। পুলিসি জেরায় বর্তমানে প্রভাস ও আনন্দ একে অপরের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে। প্রকৃত সত্য উদঘাটনে দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হচ্ছে।
ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট
ধৃতদের জেরার পাশাপাশি মৃতদেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টও পুলিসের হাতে এসেছে। রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে:
নাবালিকার ওপর নারকীয় যৌন নির্যাতন ও গণধর্ষণ করা হয়েছে।
তার মাথা-সহ শরীরের একাধিক অংশে গভীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, গুরুতর আঘাত এবং পরবর্তীতে জলে ডুবে যাওয়ার ফলেই নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে।
এই মারাত্মক রিপোর্টের পর পুলিস পুরো মামলায় অপহরণ, খুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং পকসো (POCSO) আইনের কঠোর ধারার পাশাপাশি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ধারাও যুক্ত করেছে। নরপিশাচদের ফাঁসির দাবিতে অনড় থাকা নির্যাতিতার পরিবার ও এলাকাবাসী এখন দ্রুত চার্জশিট পেশ ও ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় দিন গুনছেন।
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