Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /১০ দিন ধরে রেইকি, চিত্‍কার থামাতে ঘাড়ে আঘাত! বারুইপুর কাণ্ডে কার কী ভূমিকা ছিল? রোমহর্ষক ব্লুপ্রিন্ট

১০ দিন ধরে রেইকি, চিত্‍কার থামাতে ঘাড়ে আঘাত! বারুইপুর কাণ্ডে কার কী ভূমিকা ছিল? রোমহর্ষক ব্লুপ্রিন্ট

Baruipur Rape Case: পুলিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রভাস মণ্ডল এই ঘটনার মূল চক্রান্তকারী। সে প্রথমে নির্যাতিতাকে নানা ছলে ভুলিয়ে একটি ঝুপড়ির ভেতর নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে প্রভাস নাবালিকার দুটি হাত শক্ত করে বেঁধে ফেলে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য নাবালিকাটি তখন সর্বশক্তিতে বাধা দিতে শুরু করে। ঠিক তখনই আনন্দ সর্দার তার ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। আঘাতের তীব্রতায় নাবালিকা সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 09, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:13 AM IST
১০ দিন ধরে রেইকি, চিত্‍কার থামাতে ঘাড়ে আঘাত! বারুইপুর কাণ্ডে কার কী ভূমিকা ছিল? রোমহর্ষক ব্লুপ্রিন্ট
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'দোষী প্রমাণিত হলে রেয়াত নয়', মেদিনীপুর মেডিক্যালের স্যালাইন বিতর্কে কড়া স্বাস্থ্যম
Midnapore Medical saline controversy54 min ago
2
kolkata metro58 min ago
3
Baruipur Incident1 hr ago
4
expired saline1 hr ago
5
Baruipur encounter1 hr ago