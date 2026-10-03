/স্নান করাতে গিয়ে সামনে এল ক্ষত! পেয়ারার টোপে দুই শিশুকে যৌন নির্যাতন, বারুইপুরে গ্রেফতার প্রৌঢ়

তথাগত চক্রবর্তী: পেয়ারা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে নির্জন বাগানে নিয়ে গিয়ে দুই শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানা এলাকায়। ধৃতের নাম গিয়াসুদ্দিন শেখ (৫৫)। একই পরিবারের পাঁচ ও ছ’বছরের দুই শিশুর পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিস। পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
পরিবার ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই শিশু একই পরিবারের। একজনের বয়স পাঁচ বছর, অন্যজনের ছ’বছর। অভিযোগ, পেয়ারা দেওয়ার কথা বলে তাদের একটি নির্জন পেয়ারা বাগানে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। সেখানেই দুই শিশুর উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ঘটনার সময় শিশুরা চিৎকার করার চেষ্টা করলে তাদের মুখ চেপে ধরা হয়। এমনকি ধারালো অস্ত্র গলায় ঠেকিয়ে গলা কেটে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। আতঙ্কে তারা কাউকে কিছু বলতে পারেনি।
পরে বাড়িতে স্নান করানোর পর গা মোছানোর সময় শিশুরা যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে এবং ব্যথার কথা জানায়। এতেই সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। এরপরই শিশুদের কাছ থেকে গোটা ঘটনাটি জানতে পারেন পরিজনরা। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা অভিযুক্ত গিয়াসুদ্দিন শেখকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিস এবং অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।
ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো (POCSO) আইনের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। দুই শিশুর বয়ান লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত চালাচ্ছে পুলিস।
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