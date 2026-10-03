Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /স্নান করাতে গিয়ে সামনে এল ক্ষত! পেয়ারার টোপে দুই শিশুকে যৌন নির্যাতন, বারুইপুরে গ্রেফতার প্রৌঢ়

স্নান করাতে গিয়ে সামনে এল ক্ষত! পেয়ারার টোপে দুই শিশুকে যৌন নির্যাতন, বারুইপুরে গ্রেফতার প্রৌঢ়

Baruipur Crime: ঘটনা জানাজানি হতেই অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় বারুইপুর থানায়। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত গিয়াসুদ্দিন শেখকে গ্রেফতার করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। দুই শিশুর অভিযোগ এবং ঘটনার অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 03, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 10:08 AM IST
স্নান করাতে গিয়ে সামনে এল ক্ষত! পেয়ারার টোপে দুই শিশুকে যৌন নির্যাতন, বারুইপুরে গ্রেফতার প্রৌঢ়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বর্ষা বিদায়ের মুখে ঘূর্ণাবর্তের চোখরাঙানি, বঙ্গে ঠিক কী ঘটতে চলেছে? আবহাওয়ার লেটেস্ট
2
3
4
5