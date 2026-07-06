/বারুইপুর কাণ্ডে গ্রেফতার ২, আটক ৩! প্রাথমিক ময়নাতদন্তের হাড়হিম রিপোর্ট

পিয়ালি মিত্র: বারুইপুরে বিভীষিকা। বারো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন। রবিবার এই ঘটনায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল বারুইপুর। খুনে অভিযুক্ত সন্দেহে গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যুও হয়েছে। ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিস। আটক করা হয়েছে তিনজনকে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনার তদন্তে সিটও গঠন করা হয়েছে। কোনো রকম উত্তেজনা, বেআইনি জমায়েত আটকাতে ঘটনাস্থল-সহ বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর, সোনারপুর থানা এলাকায় বিএনএসএসের ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে।
নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আশ্বস্ত করেছেন পরিবারের সদস্যদের যে দোষীদের গ্রেফতার করা হবে, যোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে তাদের। বর্তমানে বারুইপুর জেলা পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করছেন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (SIT) গঠন করা হয়েছে। এই টিম ইতিমধ্যেই জোরকদমে তদন্ত ও তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।
রবিবারই মৃত নাবালিকার ময়নাতদন্ত হয়ে গিয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে নাবালিকার ওপর চরম শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে। এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর পুলিস মামলার ধারা কঠোর করেছে। আগে শুধুমাত্র খুনের মামলা ছিল। এখন তার সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর 'পকসো' (POCSO) আইনের ধারা যুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিস জানতে পেরেছে যে এই অপরাধের সঙ্গে মূলত চারজন যুক্ত ছিল। যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগসাজশ পাওয়া গেছে। ধৃতদের সোমবারই আদালতে পেশ করা হবে। পুলিস তাদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে। পুলিস জানতে চায় অপরাধের সঠিক সময় কী ছিল এবং ঘটনার পর তারা কোথায় পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। এই মামলায় 'আনন্দ' নামে আরও এক যুবকের নাম উঠে এসেছে। পুলিস তার খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে।
বারুইপুরের এই সহিংসতার জেরে পুলিস মোট তিনটি পৃথক মামলা রুজু করেছে। প্রথম মামলাটি দায়ের হয়েছে নাবালিকা ধর্ষণ, খুন ও পকসো আইনের ধারায়। দ্বিতীয় মামলাটি রুজু করা হয়েছে গণপিটুনিতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায়। আর তৃতীয় মামলাটি হয়েছে পুলিসের ফাঁড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করার অপরাধে।
বারুইপুরের এই ঘটনায় সরব হন বিজেপি নেত্রী তথা অভয়াকাণ্ডের নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন। নৃশংস ঘটনা। ৪ জন তুলে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে অত্যাচার করে। তার মধ্যে এক অভিযুক্তর গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছে। তবে, পুলিস কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বাকি ৩ জনকেই আটক করেছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নাবালিকার বাবাকে ফোন করে কথা বলেছেন। ভবানীভবনে মঙ্গলবার তাঁকে যেতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকার পাশে আছেন পরিবারের। মা বাবার কোল খালি করলো যারা তাদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত। নরপিশাচদের সঙ্গে আপোষহীন বর্তমান রাজ্য সরকার।'
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