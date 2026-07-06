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বারুইপুর কাণ্ডে গ্রেফতার ২, আটক ৩! প্রাথমিক ময়নাতদন্তের হাড়হিম রিপোর্ট

Baruipur Incident: পুলিস ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া আরও তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্তে জেলা পুলিসের পক্ষ থেকে একটি 'সিট' (SIT) গঠন করা হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 06, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:52 AM IST
বারুইপুর কাণ্ডে গ্রেফতার ২, আটক ৩! প্রাথমিক ময়নাতদন্তের হাড়হিম রিপোর্ট
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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