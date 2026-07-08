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'দাদা বলেছিল শুধু আমার কাজ দেখে যাও...'! প্রভাস এনকাউন্টারে কী বলছেন নির্যাতিতার বাবা

Baruipur Rape Murder Case: বারো বছরের নাবালিকাকে গণধর্ষণ। তারপর জ্যান্ত অবস্থাতেই পুকুরে ছুড়ে ফেলা হয়। বারুইপুরে ঘটনায় আঁতকে ওঠে গোটা রাজ্য। হাড়হিম নৃশংস ঘটনায় গত মঙ্গলবার পুলিসি এনকাউন্টারে নিহত অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। এই ঘটনায় কী বলছেন নির্যাতিতার বাবা?

Written BySoumita Khan
Published: Jul 08, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:11 PM IST
'দাদা বলেছিল শুধু আমার কাজ দেখে যাও...'! প্রভাস এনকাউন্টারে কী বলছেন নির্যাতিতার বাবা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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