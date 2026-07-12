/বারুইপুরে গণপিটুনি কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়! জেহাদি লিংকের খোঁজে জোর তদন্ত

তথাগত চক্রবর্তী, পিয়ালি মিত্র: সূর্যপুরে গণপিটুনির ঘটনায় কোনও জেহাদি শক্তির মদত ছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে বারুইপুর জেলা পুলিস। গত শনিবার বারুইপুরে এসে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করার পর তদন্তে আরও জোর দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিস সুপার পদমর্যাদার এক আধিকারিকের নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত এগোচ্ছে।
ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতে তোলা হলে তাদের পুলিস হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, গ্রেফতারের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। শনিবার দত্তপুকুর এলাকা থেকে শামীম আলি খান নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। রবিবার আরও দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ফলে এই মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল সাত। তাকে আদালতে পেশ করে পুলিস হেফাজতের আবেদন জানানো হবে।
তদন্তকারীরা গণপিটুনি এবং উস্কানির ঘটনায় কোনও জেহাদি সংগঠন বা চক্রের ভূমিকা ছিল কি না, তা বিভিন্ন তথ্য ও ডিজিটাল প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করছেন। পাশাপাশি, বিক্ষোভ ও অশান্তির সময় প্রকাশ্যে সক্রিয় থাকা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁদের কোনও ধরনের উস্কানি বা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ইন্ধন ছিল কি না, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে।
উল্লেখ্য, গত শনিবার ইন্দ্রজিতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের হাতে ২৫ লক্ষ টাকা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, নিহতের দাদা বাপি মণ্ডল, যিনি আগে অটোচালক ছিলেন। তাঁকে কাজ দেন শুভেন্দু অধিকারী। সিভিক ভলান্টিয়ারের পদে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। চাকরি পেয়ে বাপী মণ্ডল জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন উনি সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন। কাজটা পাওয়ার পর এখন আমি আমার বাবা-মাকে ভালোভাবে সেবা করতে পারব।' ঘটনার দিন ইন্দ্রজিতের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বাড়িও সারিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী ইন্দ্রজিতের পরিবারের জন্য বার্ধক্য ভাতা ও অন্নপূর্ণা ভান্ডার-সহ অন্যান্য সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
ইন্দ্রজিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ইন্দ্রজিতের পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি আমরা। ইন্দ্রজিত্ মণ্ডলকে গণপিটুনির ঘটনা বলব না। এটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর নাম পরিচয় দেখে খুন করা হয়েছে। এর পিছনে ভোটে বাতিল হওয়াদের উসকানি রয়েছে। ব়্যাডিকাল মৌলবাদীদের গ্রুপও থাকতে পারে, সেটা উড়িয়ে দিচ্ছি না। প্রত্যেককে পুলিস গ্রেফতার করেছে। একজনকে বকখালি, একজনকে দীঘা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে একজন ৩৫ বছরের অবিবাহিত যুবক ছেলেকে হাত পা বেঁধে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারা হয়েছে।'
তিনি আরও বলেন, 'ওর বাবা মায়ের হাতে ২৫ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছি। পুলিসকে ধন্যবাদ, ওদের পরিবারের বড় ছেলেকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দেওয়ার জন্য। ডিএম কে ধন্যবাদ দুদিনের মধ্যে তাদের ভেঙে যাওয়া বাড়ি সারিয়ে দিয়েছে। এবং বাবাকে বার্ধক্য ভাতা, মাকে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমরা ওই পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি। ইন্দ্রজিতের খুনিরা চরম শাস্তি পাবে।'
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