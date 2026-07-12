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বারুইপুরে গণপিটুনি কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়! জেহাদি লিংকের খোঁজে জোর তদন্ত

Baruipur Incident: গণপিটুনি ও উস্কানির পেছনে কোনো জেহাদি চক্রের ভূমিকা ছিল কি না, তা বিভিন্ন তথ্য ও ডিজিটাল প্রমাণের মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে। পাশাপাশি, অশান্তির সময় প্রকাশ্যে থাকা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার ভূমিকাও পুলিস খতিয়ে দেখছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 12, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:35 AM IST
বারুইপুরে গণপিটুনি কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর মোড়! জেহাদি লিংকের খোঁজে জোর তদন্ত
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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