Baruipur beheaded body: রাত ১২টায় শেষবার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা। শান্তু মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। টাকাও পাঠাতেন। বেঙ্গালুরু যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 4, 2025, 02:46 PM IST
Baruipur Murder: বারুইপুরে যুবকের মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার! নিহতের মায়ের চাঞ্চল্যকর দাবি...

তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুরে উদ্ধার যুবকের  মুণ্ডুহীন দেহ। নিহতের নাম শান্তু মণ্ডল। খুনের ঘটনায় ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে রহস্য। তদন্ত শুরু পুলিসের। বারুইপুরের বেগমপুরে শুক্রবার সকালে মুণ্ডুহীন অবস্থায় যুবক শান্তু মণ্ডলের দেহ উদ্ধার হয়। 

সেই ঘটনায় নিহত যুবক শান্তু মণ্ডলের মা গৌরী রায় জানিয়েছেন, ঘটনার দিন রাত ১২টায় শেষবারের মতো মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন শান্তু। মাকে তখন বেঙ্গালুরু যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন শান্তু মণ্ডল। বলেছিলেন, কালীপুজোর সময় আবার আসবেন। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তু মণ্ডল বেঙ্গালুরুর একটি হোটেলে কাজ করতেন। পুজোয় এসেছিলেন। মা গৌরী দেবী আরও জানান, শান্তু মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। টাকাও পাঠাতেন। 

শান্তুর কাছে প্রায় ৭০ হাজার টাকা, সোনার চেন, আংটি, ব্রেসলেট ও ঘড়ি ছিল। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শান্তুর মাঝে মাঝে মদ্যপানের অভ্যাসও ছিল। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিস সূত্রে খবর, শান্তুর কাছে থাকা নগদ টাকা, সোনার চেন ও মোবাইল ফোন সবই উধাও। স্থানীয় সূত্রে খবর, নিহত শান্তু মণ্ডলের কিছু বন্ধুবান্ধবও ছিল। দেহ শনাক্ত হলেও খুনের প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। পুলিস ইতিমধ্যেই আশপাশের এলাকায় নজরদারি বাড়িয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। 

স্থানীয়রা এই হত্যাকাণ্ডকে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করছেন। শান্তু ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে দেশে আসেন। তাঁর মা গৌরী রায় ২০০০ সালে বাংলাদেশ থেকে দেশে আসেন। বাংলাদেশে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর তিনি অমিত রায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। 

