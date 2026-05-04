Baruipur Purba Assembly Election 2026 Result Update: বারুইপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে বিরাট আপডেট: জিতছেন না হারছেন? কী অবস্থা?

Baruipur Purba Assembly Election 2026 Result Update: বারুইপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে নিয়ে বিরাট আপডেট: জিতছেন না হারছেন? কী অবস্থা?
West Bengal Assembly Election 2026: BJP প্রার্থী Biswajit Paul তাঁর পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। তিনি পেয়েছেন 6984 ভোট। BJP কি এই বিশাল ব্যবধান কমিয়ে কোনও উলটফের ঘটাতে পারবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুর পশ্চিম একটি তফশিলি জাতি বিধানসভা কেন্দ্র। এটি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসনের অন্যতম। বারুইপুর পূর্ব কেন্দ্রটি বারুইপুর ব্লকের নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং জয়নগর-১ ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত।
স্টেটাস: প্রথম রাউন্জের শেষে ১২০০০ ভোটে এগিয়ে তৃণমূল প্রার্থী ও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।
পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ফলাফলের কথা বললে, বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে AITC প্রার্থী Biman Banerjee 13071 ভোট পেয়ে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে BJP প্রার্থী Biswajit Paul তাঁর পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। তিনি পেয়েছেন 6984 ভোট। BJP কি এই বিশাল ব্যবধান কমিয়ে কোনও উলটফের ঘটাতে পারবে?
-
BJP (বিজেপি): বিশ্বজিৎ পাল — পিছিয়ে রয়েছেন
-
CPM (সিপিআইএম): মো: লাহেক আলী — পিছিয়ে রয়েছেন
-
IND (নির্দল): তিলক মন্ডল — পিছিয়ে রয়েছেন
-
INC (কংগ্রেস): অসিত লাল নাগ — পিছিয়ে রয়েছেন
লোকসভা নির্বাচনের ভোটের প্রবণতাতেও তৃণমূলের এই আধিপত্য প্রতিফলিত হয়েছে।
বারুইপুর পশ্চিম একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে। একসময় এটি পুরনো কলকাতা-পূর্ববঙ্গ রেললাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপেজ ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে এলাকাটি নীল চাষের জন্য পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীতে এটি স্থানীয় বাণিজ্য ও কৃষির কেন্দ্রে পরিণত হয়।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
খসড়া তালিকা অনুযায়ী ভোটারের সংখ্যা সামান্য কমলেও তা নির্বাচনের ফলাফলে বিশেষ প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা কম। বারুইপুর পূর্বে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত চ্যালেঞ্জহীন। বিজেপি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উঠে এলেও বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোটের শক্তি ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে।
আরও পড়ুন: Dumdum Uttar Assembly Election 2026 Result Update: তৃণমূলের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য না কি সিপিআইএমের দীপ্সিতা ধর-- হাইভোল্টেজ দমদম উত্তরে কে জিততে চলেছে?
আরও পড়ুন: Bagda Assembly Election 2026 Result Update: উপনির্বাচনে জয়লাভ করে বিধায়ক হওয়া ননদ প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর পিছিয়ে, এগিয়ে বৌদি সোমা ঠাকুর: ফলাফল শেষে কে জিতবে?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)