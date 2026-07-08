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রনির রিভলবার ছিনিয়ে নিতেই গুলি চালায় অর্ঘ্য... কটা গুলি প্রভাসের শরীরে? বারুইপুর এনকাউন্টারে বড় আপডেট

Baruipur Rape Murder Case encounter officers: সিটের সদস্য রনি সরকারের রিভলবার ছিনিয়ে নেয় প্রভাস। নিজেদের বাঁচাতে গুলি চালায় অর্ঘ্য মন্ডল। এনকাউন্টারে নিহত প্রভাস মণ্ডলের দেহে মিলেছে দুটি বুলেট ইনজুরি। যে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এনকাউন্টার করা হয়েছে, সেটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 08, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:49 PM IST
রনির রিভলবার ছিনিয়ে নিতেই গুলি চালায় অর্ঘ্য... কটা গুলি প্রভাসের শরীরে? বারুইপুর এনকাউন্টারে বড় আপডেট
Image Credit: রনি সরকার (বাঁদিকে), অর্ঘ্য মণ্ডল (ডানদিকে)Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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