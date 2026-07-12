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বারুইপুর কাণ্ডে বিরাট মোড়! তৃতীয়বারের জন্য বদল আইও, কোন পথে তদন্ত?

Baruipur Rape Case: এবার তদন্তের দায়িত্ব পেলেন শান্তনু মুখোপাধ্যায়। তিনি ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক। তদন্তকে আরও জোরদার করতেই এই রদবদল করা হয়েছে। ঘটনার বিভিন্ন দিক এখন নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 12, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:40 AM IST
বারুইপুর কাণ্ডে বিরাট মোড়! তৃতীয়বারের জন্য বদল আইও, কোন পথে তদন্ত?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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