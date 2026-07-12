/বারুইপুর কাণ্ডে বিরাট মোড়! তৃতীয়বারের জন্য বদল আইও, কোন পথে তদন্ত?

তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্য জুড়ে তোলপাড়। এই মামলায় এবার বড় পদক্ষেপ প্রশাসনের। এবার তদন্তকারী অফিসার (IO) পরিবর্তন করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এবার মামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বারুইপুর পুলিস জেলার ডিএসপি (DEB) শান্তনু মুখোপাধ্যায়কে। ঘটনার পর প্রাথমিকভাবে এই মামলার তদন্তভার ছিল পুলিস আধিকারিক দিগন্ত মণ্ডলের হাতে। পরবর্তীতে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় বারুইপুর থানার প্রাক্তন আইসি জয়ন্ত পোদ্দারকে। এবার তদন্তকে আরও জোরদার করতে এবং বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিক শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে।
পুলিস সূত্রের খবর, মামলার সমস্ত দিক নতুন করে পর্যালোচনা করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে। তবে পুলিসের তদন্ত এখনও থামেনি। তদন্ত প্রক্রিয়া এখনও পুরোদমে অব্যাহত রয়েছে।
উল্লেখ্য, গত শনিবার নির্যাতিতার বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বেরিয়ে এসে বলেন, 'বাচ্চা মেয়েটিকে যেভাবে নৃশংসভাবে শারীরিক নির্যাতন করে অমানবিক খুন করা হয়েছে। তার পরিবার প্রথমদিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রশাসনের সাহায্য করেছে, আমাদের কথা শুনেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ঘটনার দিন আমি তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। গত মঙ্গলবার নিজে এসে এসপি অফিসে দেখা করেছি। নির্দিষ্ট চারজনের নামে ওঁরা অভিযোগ করেছিলেন। চারজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বসিরহাট, বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। খুব দ্রুত তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।'
তিনি আরও বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে বাকি যা ঘটেছে, সেটা সিআইডি তদন্ত করছে। আমি ওইদিকে যাব না। কোনো কমেন্ট করব না। আমি পরিবারকে বলে এসেছি যে কাস্টোডি ট্রায়াল হবে। দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেব। নির্যাতিতার পরিবার যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন আউট পোস্টের। তাদের কথা রেখেই চারদিনের মধ্যে সূর্যপুর আউট পোস্ট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে সিসিটিভিও লাগানো হবে আউট পোস্টে।'
অন্যদিকে, বারুইপুরে গণপিটুনির ঘটনার গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭। এর পাশাপাশি এই ঘটনায় কোনও জেহাদি শক্তির মদত ছিল কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে বারুইপুর জেলা পুলিস। গত শনিবার বারুইপুরে এসে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করার পর তদন্তে আরও জোর দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিস সুপার পদমর্যাদার এক আধিকারিকের নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত এগোচ্ছে।
গনপিটুনি গ্রেফতার এখনও পর্যন্ত মোট ৭। যাদের যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে- ফারুক সরদার, রাজেশ সরদার, শরিফুল মল্লিক (২৩), সাবিউদ্দিন বৈদ্য (২৭), ফরিদ শেখ (৩৪), আবু সিদ্দিক সরদার (২৬), শামিম আলি খান।