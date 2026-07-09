/পাড়ায় অনেক দিবাকর, আমার ছেলে ধর্ষক নয়! গণস্বাক্ষর জমা পড়তেই বারুইপুর কাণ্ডে নাটকীয় মোড়!

তথাগত চক্রবর্তী: পাড়ায় অনেক দিবাকর, আমার ছেলে ধর্ষক নয়! গণস্বাক্ষর জমা পড়তেই বারুইপুর কাণ্ডে নাটকীয় মোড়। বারুইপুর কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত দিবাকরের পরিবারের দাবিতে প্রায় ঘুরে যাওয়ার উপক্রম বারুইপুরের বর্বরতা-কাণ্ড।
বারুইপুরকাণ্ডে নাটকীয় মোড়
ধর্ষণ-খুনের মামলায় অভিযুক্ত দিবাকরকে নির্দোষ বলে দাবি তার পরিবারের! প্রশাসনের কাছে এলাকাবাসীর স্বাক্ষর-সহ এবিষয়ে জমা স্মারকলিপিও! বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের মামলার অন্যতম অভিযুক্ত দিবাকর সর্দারকে নির্দোষ দাবি করল তাঁর পরিবার। দিবাকরের মা, দাদা ও বৌদির অভিযোগ-- তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।
ভুলবশত
তাঁদের দাবি, ঘটনার দিন দিবাকর বাড়িতেই ছিলেন এবং প্রতিদিনের মতো মাছের ব্যবসার কাজও করেছেন। সকাল-বিকেল দু'বেলাই তিনি দোকান খুলেছিলেন বলেও তাঁর পরিবারের দাবি। পরিবারের আরও বক্তব্য, এলাকায় দিবাকর নামে একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন। সেই কারণে ভুলবশত তাঁকে অভিযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।
আবেদনপত্র
দিবাকরকে নির্দোষ দাবি করে এবং তাঁর মুক্তির দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি আবেদনপত্রও প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই আবেদনপত্রে দাবি করা হয়েছে, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য সামনে এনে নির্দোষ দিবাকর সর্দারকে মুক্তি দেওয়া হোক।
কী বলছে তদন্তকারী সংস্থা?
তবে উল্লেখ্য, এই মামলার তদন্ত চলছে এবং দিবাকর সর্দার পুলিশের নথিতে অন্যতম অভিযুক্ত। পরিবারের অভিযোগের বিষয়ে এখনও তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
কে এই দিবাকর?
আনন্দের কল ডিটেইলস রেকর্ড (CDR) খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ক্যানিংয়ের এক বাসিন্দার সঙ্গে ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল। ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর দিবাকর সর্দারের নাম সামনে আসে। দিবাকর, যিনি নাবালিকার এলাকারই বাসিন্দা, ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালাননি। কারণ, প্রথমদিকে প্রভাসের বয়ানে তাঁর নাম ছিল না। তবে ক্যানিংয়ের ওই ব্যক্তির জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিস জানতে পারে, যে নম্বর থেকে বারবার ফোন করা হচ্ছিল, সেটি দিবাকর সর্দারের। এরপর ভোররাতে এসটিএফ ও জেলা পুলিস যৌথ অভিযানে দিবাকরকে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। পুলিসসূত্রে দাবি, সে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং ব্যাগও গুছিয়ে রেখেছিল।
মৃত্যুর আগে
জানা গিয়েছে, মদ-গাঁজার ঠেকে নিয়ে গিয়ে নাবালিকার উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল। পুলিসসূত্রের খবর, যে-পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার হয় তার কাছেই রয়েছে এক ঝুপড়ি। সেখানে বসে নেশা করে অভিযুক্তরা। নাবালিকাকে ভুল বুঝিয়ে ওই ঝুপড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আগে থেকে উপস্থিত ছিল আনন্দ, দিবাকররা। প্রভাস নিয়ে আসে নাবালিকাকে। সেখানে বসেই মাদক সেবন করে অভিযুক্তরা। তারপর নাবালিকার উপর চালানো হয় শারীরিক নির্যাতন। তিনজনই নির্যাতন চালায়। তারপর নাবালিকায় গলায় পা তুলে নৃশংস ভাবে আঘাত করা হয়।
সেই অবস্থাতে তাকে ওই ঘরের মধ্যেই রেখে দেয় তারা। গভীর রাতে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে দেহ ফেলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্লাস্টিক ছিঁড়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে কাছেই পুকুর, ওই পুকুরেই দেহ ফেলে বস্তা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে তদন্তকারীদের ধারণা আঘাত এবং অত্যচারের ফলে অচৈতন্য হয়ে পড়ে নাবালিকা। সেই অবস্থায় তাকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, জীবন্ত অবস্থায় পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় তাকে। পরবর্তী আঘাত-সহ জলে ডোবার কারণে মৃত্যু হয় তার। পুকুরে দেহ ফেলে দেওয়ার পরে যে যার মতো করে আলাদা আলাদা করে চলে যায় ঘটনাস্থল থেকে।
মৃত্যুর পরে
হতভাগ্য ওই নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পরে কী ঘটেছিল? ভোর বেলা প্রভাস মন্ডলকে পাকড়াও করেন স্থানীয়রা। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দেহ উদ্ধার হয়। নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে তখন মাত্র চারজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু’জন কনস্টেবল অভিযুক্তদের নিয়ে খোঁজাখুঁজিতে বেরিয়েছিলেন। দেহ উদ্ধারের পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দু’জন সন্দেহভাজনকে ধরে পুলিস ফাঁড়িতে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রভাস মণ্ডল এবং আনন্দ সর্দার। যিনি পরে এই মামলার মূল অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতার হন। এরপর স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তি ফাঁড়িতে পৌঁছন। স্থানীয়দের অভিযোগ, তিনিই আনন্দ সর্দারকে পালাতে সাহায্য করেন। এই অভিযোগ ঘিরেই উত্তেজনা চরমে ওঠে। ফাঁড়ির বাইরে জড়ো হওয়া বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিস ফাঁড়িতে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। হামলায় দুই পুলিসকর্মী আহত হন। পুলিসের দাবি, সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগেই আনন্দ সর্দার ফাঁড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অন্য দিকে, প্রভাস মণ্ডলকে পুলিস কোনোমতে উদ্ধার করে বারুইপুর থানায় নিয়ে আসে। এরপর সকাল ৯টার পর থেকে এলাকায় রাস্তা অবরোধ শুরু হয়। রেল অবরোধ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ ছিল, শান্তনু মণ্ডল ইচ্ছাকৃত ভাবে আনন্দকে পালাতে সাহায্য করেছেন। পুলিসের দাবি, থানার কাছে পরিস্থিতির প্রকৃত গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য ছিল না। সকাল প্রায় ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বড় পুলিসবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিস উপস্থিত থাকার মধ্যেই সকাল ১১টা ১০ মিনিট নাগাদ ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলকে গণপিটুনিতে হত্যা করা হয়। সকাল ১১টা ৪৬ মিনিট নাগাদ জেলা পুলিস সুপার অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। ঘটনায় পুলিসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, গোটা ঘটনায় জেলা পুলিসের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে নবান্ন এবং জেলা পুলিস সুপারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।
অন্যতম অভিযুক্ত আনন্দ
এদিকে দিবাকরকে গ্রেফতারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বারুইপুরের মল্লিকপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দারকে। পুলিসসূত্রে খবর, তিনি শ্বশুরবাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। তদন্তে ধৃতদের জেরা করে পুলিস জানতে পেরেছে, প্রভাস ও আনন্দ একে অপরের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করেছে। পরে তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
ময়নাতদন্তে যৌন নির্যাতনের প্রমাণ?
পুলিশ সূত্রে আরও দাবি, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে যৌন নির্যাতনের প্রমাণ মিলেছে। পাশাপাশি মাথা-সহ শরীরের একাধিক অংশে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গুরুতর আঘাত এবং জলে ডুবে যাওয়ার ফলেই নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এর পরই মামলায় অপহরণ, খুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, পকসো আইনের ধারার পাশাপাশি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনায় আরও একজনের জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ধৃতদের জেরা করে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।
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