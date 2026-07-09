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পাড়ায় অনেক দিবাকর, আমার ছেলে ধর্ষক নয়! গণস্বাক্ষর জমা পড়তেই বারুইপুর কাণ্ডে নাটকীয় মোড়!

Baruipur Rape Case: বারুইপুরকাণ্ডে প্রভাস মন্ডলকে এনকাউন্টার করা হয়েছে। এ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে আছে এলাকার আবহ। শোনা যাচ্ছে নানা রকম মত। ঘটনার পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ দেহ উদ্ধার হয় হতভাগ্য নাবালিকার। দেহ উদ্ধারের পরে ঘটনাস্থলে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু উত্তেজনা চাঞ্চল্যের শেষ নেই! এবার দিবাকরকে ঘিরে শোনা যাচ্ছে নতুন কথা! কী কথা?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 09, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:14 PM IST
পাড়ায় অনেক দিবাকর, আমার ছেলে ধর্ষক নয়! গণস্বাক্ষর জমা পড়তেই বারুইপুর কাণ্ডে নাটকীয় মোড়!
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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