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৩ মাসের মধ্য়ে রিপোর্ট দিতে হবে, কী কী থাকবে? এনকাউন্টার ডেথ নিয়ে কঠোর মানবাধিকার কমিশন

NHRC Guidelines on Encounter: এনকাউন্টারে বারুইপুর ধর্ষণ-খুনে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল নিহত হতেই তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, পুলিসের এনকাউন্টারে মৃত্যুতে মানবাধিকার কমিশনের কঠোর নির্দেশিকা রয়েছে। কী বলা হয়েছে সেই নির্দেশিকায়? 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 08, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:49 PM IST
৩ মাসের মধ্য়ে রিপোর্ট দিতে হবে, কী কী থাকবে? এনকাউন্টার ডেথ নিয়ে কঠোর মানবাধিকার কমিশন
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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