/৩ মাসের মধ্য়ে রিপোর্ট দিতে হবে, কী কী থাকবে? এনকাউন্টার ডেথ নিয়ে কঠোর মানবাধিকার কমিশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বারুইপুরে ১২ বছরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পুলিসের এনকাউন্টারে নিহত অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে অভিযুক্তকে নিয়ে বারুইপুরের ঘটনাস্থলে যাওয়া হলে, সিটের সদস্য রনি সরকারের রিভলবার ছিনিয়ে নেয় প্রভাস। পুলিসকে তাক করে গুলিও চালায়। তখনই অর্ঘ্য মন্ডল নিজেদের বাঁচাতে পালটা গুলি চালান বলে দাবি। ২টি গুলি পাওয়া যায় প্রভাসের শরীরে। এনকাউন্টারে বারুইপুর ধর্ষণ-খুনে মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডল নিহত হতেই তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। উল্লেখ্য, পুলিসের এনকাউন্টারে মৃত্যুতে মানবাধিকার কমিশনের কঠোর নির্দেশিকা রয়েছে। কী বলা হয়েছে সেই নির্দেশিকায়?
১. এনকাউন্টারের ক্ষেত্রে জিডি বাধ্য়তামূলক। এনকাউন্টারে মৃত্য়ুতে সংশ্লিষ্ট থানায় সঙ্গে সঙ্গে জিডি করতে হবে।
২. কোনও নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে স্বাধীন তদন্ত করাতে হবে। যারা এনকাউন্টারে জড়িত ছিল, তারা এই তদন্ত করতে পারবে না। তদন্তের দায়িত্ব দিতে হবে অন্য কোনও থানার পুলিসকে বা সিআইডিকে।
৩. এনকাউন্টারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে অবিলম্বে পুলিসের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করতে হবে।
৪. প্রতিটি এনকাউন্টারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত বাধ্যতামূলক। ৩ মাসের মধ্য়ে তদন্ত শেষ করতে হবে।
৫. এনকাউন্টারে মৃত্যুতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট ডিসিপি বা সিনিয়ন সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিসকে।
৬. ৩ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে হবে NHRC-কে। যাতে থাকবে- ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত রিপোর্ট, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ময়নাতদন্তের ভিডিয়োগ্রাফি, ফরেন্সিক রিপোর্ট, প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্ট ও তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট।
৭. NHRC-র প্রসিডিওর মেনে হবে ময়নাতদন্ত। নিহতের ময়নাতদন্তের পুরো প্রক্রিয়া ভিডিয়োগ্রাফি করতে হবে।
৮. তদন্তে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত হবে না। জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত দ্রুত করতে হবে।
৯. এনকাউন্টার ভুয়ো হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে মৃতের পরিবারকে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারে বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।
১০. এনকাউন্টারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে NHRC-তে হাফ-ইয়ার্লি রিপোর্টও দিতে হতে পারে নজরদারির স্বার্থে।
জানা গিয়েছে, বারুইপুর এনকাউন্টার ঘটনায় জিডি দায়ের হয়েছে। বিচারবিভাগীয় তদন্তেরও অর্ডার হয়েছে বলে খবর। এনকাউন্টারের ঘটনার পরই এসপির নেতৃত্বে থানায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। যে অফিসারের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনতাই করেছিল প্রভাস, তাঁকে এবং যে অফিসার এনকাউন্টার করেন, দুজনকেই এসপি অফিসে তলব করা হয়। এনকাউন্টার নিয়ে তাঁদের প্রাথমিক বয়ান শোনা হয়। সমস্ত রিপোর্ট-ই ডিজিকে দেওয়া হবে। যে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এনকাউন্টার করা হয়েছে, সেটিও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
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