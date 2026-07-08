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বারুইপুরে রি-কনস্ট্রাকশনে তাণ্ডব! পুলিসের রিভলভার কেড়ে ফায়ারিং, পালটা গুলিতে নিহত অভিযুক্ত

Baruipur Incident: বারুইপুরে পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে নাটকীয় মোড়। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলকে নিয়ে সূর্যপুরের মূল ঘটনাস্থলে যায় পুলিস। সেখানে অপরাধের ধরনটি বুঝে নেওয়ার কাজ শুরু করার ঠিক আগেই আচমকা এক পুলিসকর্মীর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেয় প্রভাস।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 08, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:16 AM IST
বারুইপুরে রি-কনস্ট্রাকশনে তাণ্ডব! পুলিসের রিভলভার কেড়ে ফায়ারিং, পালটা গুলিতে নিহত অভিযুক্ত
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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