Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /দেহ উদ্ধার থেকে গণপিটুনি! মাত্র ৪ ঘণ্টায় কীভাবে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বারুইপুর?

দেহ উদ্ধার থেকে গণপিটুনি! মাত্র ৪ ঘণ্টায় কীভাবে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বারুইপুর?

Baruipur incident: এলাকায় ব্যাপক পথ ও রেল অবরোধ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিসের উপস্থিতির মধ্যেই ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি জনতার গণপিটুনিতে নিহত হন। গোটা ঘটনায় চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে নবান্ন তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

Published: Jul 06, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:05 PM IST
দেহ উদ্ধার থেকে গণপিটুনি! মাত্র ৪ ঘণ্টায় কীভাবে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বারুইপুর?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অগ্নিবীরদের জন্য বড় খবর! ৪ বছর শেষে এবার স্থায়ী চাকরির সুযোগ বাড়তে পারে সেনাবাহিনীতে
Agniveer policy1 hr ago
2
Mohun Bagan head coach1 hr ago
3
Malda Horror2 hrs ago
4
Baruipur Incident2 hrs ago
5
Brazil vs Norway2 hrs ago