/দেহ উদ্ধার থেকে গণপিটুনি! মাত্র ৪ ঘণ্টায় কীভাবে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বারুইপুর?

Baruipur incident: এলাকায় ব্যাপক পথ ও রেল অবরোধ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিসের উপস্থিতির মধ্যেই ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি জনতার গণপিটুনিতে নিহত হন। গোটা ঘটনায় চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে নবান্ন তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।
পিয়ালি মিত্র: বারুইপুর কাণ্ডে দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর এলাকায়। পুলিস ফাঁড়িতে ভাঙচুর, ইটবৃষ্টি থেকে শুরু করে পথঅবরোধ এবং গণপিটুনির মতো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে। গোটা ঘটনায় স্থানীয় পুলিস প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে নবান্ন। জেলা পুলিস সুপারের কাছ থেকে তলব করা হয়েছে বিস্তারিত রিপোর্ট।
ঘটনার সূত্রপাত ও দেহ উদ্ধার
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরবেলা প্রভাস মন্ডল নামে এক সন্দেহভাজনকে পাকড়াও করেন গ্রামবাসীরা। এরপর সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ নিখোঁজ নাবালিকার দেহ উদ্ধার হতেই এলাকায় ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। উত্তেজিত জনতা প্রভাস মণ্ডল এবং আনন্দ সর্দার নামে দুই সন্দেহভাজনকে ধরে স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। এই আনন্দ সর্দারই পরে মামলার মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়।
ফাঁড়িতে চার পুলিসকর্মী, বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ‘আসামি পালানোর’ অভিযোগ
অভিযোগ, ঘটনার সময় ওই পুলিশ ফাঁড়িতে মাত্র চারজন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু’জন কনস্টেবল অভিযুক্তদের নিয়ে তদন্তের কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। ফাঁড়ি কার্যত অরক্ষিত থাকার সুযোগে সেখানে পৌঁছন স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শান্তনু মণ্ডলই চক্রান্ত করে মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দারকে ফাঁড়ি থেকে পালাতে সাহায্য করেন।
এই খবর ছড়াতেই উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। ফাঁড়ির বাইরে জড়ো হওয়া বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিসকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। উত্তেজিত জনতার হামলায় দুই পুলিসকর্মী গুরুতর জখম হন। পুলিসের দাবি, ফাঁড়ির এই চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়েই আনন্দ সর্দার চম্পট দেয়। অন্যদিকে, গণপিটুনির হাত থেকে প্রভাস মণ্ডলকে কোনওরকমে উদ্ধার করে বারুইপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
রাস্তা ও রেল অবরোধ, পুলিসের উদাসীনতা
মূল অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়ার খবর জানাজানি হতেই সকাল ৯টার পর থেকে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। শুরু হয় পথঅবরোধ ও রেল অবরোধ। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট অভিযোগ ছিল— বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডল ইচ্ছাকৃতভাবে আনন্দকে পালাতে সাহায্য করেছেন এবং পুলিস তা দাঁড়িয়ে দেখেছে। নবান্ন সূত্রে খবর, স্থানীয় থানার কাছে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে কোনও আগাম তথ্যই ছিল না, যার ফলে চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা সামনে এসেছে।
রণক্ষেত্রে গণপিটুনি, নবান্নের কড়া বার্তা
অবশেষে সকাল পৌনে এগারোটা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এক বিশাল পুলিসবাহিনী। কিন্তু পুলিস উপস্থিত থাকার মাঝেই সকাল ১১টা ১০ মিনিট নাগাদ উন্মত্ত জনতার গণপিটুনির শিকার হন ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় পৌনে বারোটা নাগাদ অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে স্বয়ং জেলা পুলিস সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
একটি নাবালিকার মৃত্যু এবং তা ঘিরে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ল, তা নিয়ে নবান্নের শীর্ষমহল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। গোটা ঘটনায় জেলা পুলিসের গাফিলতি খতিয়ে দেখতে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যেই কড়া নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।
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