School student attacked: 'জয় শ্রীরাম' বলায় ছাত্রকে স্কুলের বাথরুমে ঢুকিয়ে মারধর? ভয়ংকর অভিযোগে তোলপাড়

তথাগত চক্রবর্তী: 'জয় শ্রীরাম' বলাকে কেন্দ্র করে এক ছাত্রকে স্কুলের বাথরুমের ভিতরে মারধরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য বারুইপুরে। গত ৪ জুন স্কুলেরই ১০ থেকে ১২ জন ছাত্র মিলে ওই পড়ুয়াকে বাথরুমে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়াকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিয়োতে দেখা যায় হাড়হিম দৃশ্য। জয় শ্রীরাম বলার অপরাধে এক ছাত্রকে কান ধরে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করছে কয়েকজন সহপাঠী। সে কানে ব্যথার কথা বলে কাকুতি-মিনতি করছিল। কিন্তু তারপরেও তাকে ক্রমাগত চড়-থাপ্পড় মারা হতে থাকে।
আক্রান্ত ছাত্র ও তার পরিবারের দাবি, ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োর ঘটনার সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। অন্য একজন ছাত্র 'জয় শ্রীরাম' বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করেছিল। সেই ছাত্রের সঙ্গে আক্রান্ত ছাত্রের চেহারার মিল ছিল। চেহারার মিল থাকায় তাকেই ভুল করে মারধর করা হয়। আক্রান্ত ছাত্রের অভিযোগ, বাথরুমে আটকে তাকে একটি ভিডিয়ো দেখানো হয়েছিল। এরপর ভয় দেখিয়ে তার থেকে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়। মারধরের পর তাঁকে শিক্ষকদের কিছু না বলার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে তাকে জোর করে ক্ষমাও চাওয়ানো হয়। পরে শিক্ষকদের বিষয়টি জানানো হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে আক্রান্ত ছাত্রের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সে কানেও ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছে না। তীব্র আতঙ্কের কারণে সে স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ।
ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিজেপি-সহ একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন সরব হয়। তারা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার স্কুল কর্তৃপক্ষ একটি বৈঠক ডাকে। তারা সব পক্ষকে নিয়ে এই বৈঠক ডেকেছিল। কিন্তু বুধবার সকাল থেকেই স্কুলের সামনে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা জমায়েত হতে শুরু করেন। তারা স্কুলের সামনে বিক্ষোভ ও মিছিল শুরু করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিক্ষোভ তীব্র রূপ নেয়। বিক্ষোভের জেরে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের ভেতরেই আটকে পড়েন।
পরিস্থিতি সামাল দিতে বারুইপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রথমে পুলিসের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়। তারা বিক্ষোভকারীদের এলাকা ছেড়ে সরে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা পুলিসি অনুরোধে সরতে রাজি হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত পুলিস লাঠিচার্জ করে। পুলিসের লাঠির আঘাতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই লাঠিচার্জের ফলে আন্দোলনকারীরা পুলিসের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। ঘটনার পর পুলিসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিক্ষোভকারী সংগঠনের নেতৃত্ব। এই ঘটনায় আক্রান্ত ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বারুইপুর থানার পুলিস ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে।
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