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School student attacked: 'জয় শ্রীরাম' বলায় ছাত্রকে স্কুলের বাথরুমে ঢুকিয়ে মারধর? ভয়ংকর অভিযোগে তোলপাড়

Baruipur Incident: জয় শ্রীরাম বলায় স্কুলের মধ্যে এক ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল সহপাঠীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বারুইপুরের মদারাট পপুলার একাডেমি স্কুল চত্বর। পুলিসের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 10, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:51 PM IST
School student attacked: 'জয় শ্রীরাম' বলায় ছাত্রকে স্কুলের বাথরুমে ঢুকিয়ে মারধর? ভয়ংকর অভিযোগে তোলপাড়

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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