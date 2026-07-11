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বারুইপুরে কিশোর ফুটবলার খুনে কড়া মুখ্যমন্ত্রী! পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা, সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি

Baruipur Teen Footballer Murder: 

Published: Jul 11, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:40 PM IST
বারুইপুরে কিশোর ফুটবলার খুনে কড়া মুখ্যমন্ত্রী! পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা, সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি
Image Credit: নিজস্ব প্রতিনিধিSource: Bureau

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