/বারুইপুরে কিশোর ফুটবলার খুনে কড়া মুখ্যমন্ত্রী! পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা, সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বারুইপুরে ১৫ বছর বয়সী কিশোর ফুটবলার প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এলাকা। সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী হয়েছেন। নিহত প্রসেনজিতের পরিবারের হাতে ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি পরিবারের একজন সদস্যকে সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি দেওয়ার জন্য তিনি স্থানীয় পুলিস সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, “এই ঘটনায় যারা উস্কানি দেবে, তাদের কোনোভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না। আগের সরকারের মতো এবার অভিযুক্তরা পালিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ পাবে না।”
ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন শেষ, পাশে আইএফএ
নিহত প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ফুলতলার বাসিন্দা। নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর তীব্র আর্থিক অনটনের কারণে তার স্কুলছুট হতে হয়েছিল। বাবা উত্তম বিশ্বাস পেশায় ভ্যানচালক। অভাবের সংসারেও প্রসেনজিতের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল ফুটবল। সে অত্যন্ত ভালো ফুটবল খেলত এবং বড় ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু সোমবার মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলার পরেই তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। এদিন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বারুইপুরে প্রসেনজিতের বাড়ি যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার অমিত ভদ্র সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্তারা। তাঁরা পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
কী ঘটেছিল?
সোমবার প্রসেনজিৎকে গুরুতর জখম অবস্থায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর ছড়াতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাসপাতাল চত্বর রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়, সামনের রাস্তা অবরোধ করা হয়। এমনকী হাসপাতালের ভেতরে থাকা পুলিস ক্যাম্পেও ভাঙচুর চালানো হয়।
পরবর্তীতে বারুইপুর থানার পুলিস প্রসেনজিতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে পাঁচজন অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করে। পুলিস জানিয়েছে, ধৃতরা প্রত্যেকেই নাবালক এবং তারা ফুলতলা ও পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা। নিয়ম অনুযায়ী তাদের জুভেনাইল হোমে পাঠানো হবে। পুলিশসি তৎপরতায় অভিযুক্তরা ধরা পড়ার পরেই দীর্ঘক্ষণ পর এলাকার পথঅবরোধ ওঠে।
‘মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আস্থা আছে’
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিহত কিশোরের বাবা উত্তম বিশ্বাস আবেগঘন গলায় বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী নিজে আমাদের কথা শুনেছেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তিনি আমাদের সুবিচার পাইয়ে দেবেন।”
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)