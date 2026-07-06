/বিভীষিকার বারুইপুরে পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বড় আপডেট! মিলল পরিচয়, মৃত ব্যক্তি কে?

তথাগত চক্রবর্তী: বিভীষিকার বারুইপুরে পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বড় আপডেট। বিভীষিকার বারুইপুরে অভিশপ্ত স্পটের একই জায়গা থেকে এদিন মেলে আরও একটি পচাগলা দেহ। এবার জানা গেল ওই মৃত ব্যক্তির পরিচয়। মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণকান্ত হালদার। কে এই মৃত ব্যক্তি?
পুলিস ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন কৃষ্ণকান্ত। নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুকুরে সার্চ অপারেশন চালাচ্ছিলেন পুলিস কর্মীরা। সেই সময় কৃষ্ণকান্তের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। ওদিকে ইতিমধ্যেই তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে পুলিস।
খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে মৃত কৃষ্ণকান্তের সম্পর্কে। কৃষ্ণকান্তের কি কোনও শত্রু ছিল? কী করতেন কৃষ্ণকান্ত? এটা খুন নাকি পুকুরের জলে ডুবে স্বাভাবিক মৃত্যু? সেই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বারইপুর থানার পুলিস। রবিবার ঠিক যেখান থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়, সোমবার এই একই জায়গা থেকে কৃষ্ণকান্তের দেহ উদ্ধার হয়।
স্বাভাবিভাবেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ফের দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে। ওদিকে, বারুইপুর কাণ্ডে জিরো টলারেন্সে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। অভিযুক্তদের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অন্যান্য যা যা ঘটেছে তার সঙ্গে সামশেরগঞ্জ, বেলডাঙার মিল পাচ্ছি। তদন্ত চলছে। কাউকে ছাড়ব না। এর থেকে বেশি কিছু তদন্ত চলাকালীন আমার বলা উচিত নয়।' মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিস সুপারের দফতরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যেই বারুইপুরের নাবালিকা গণধর্ষণকাণ্ডে ২ জন গ্রেফতার, আটক ৩ জন।
১২ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রবিবার থেকেই অগ্নিগর্ভ বারুইপুর। ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত সন্দেহে গণপিটুনিতে একজনের মৃত্যুও হয়েছে। আটক ৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই ঘটনার তদন্তে SIT গঠন করা হয়েছে।
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