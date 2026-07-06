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বিভীষিকার বারুইপুরে পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বড় আপডেট! মিলল পরিচয়, মৃত ব্যক্তি কে?

Baruipur Update: নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুকুরে সার্চ অপারেশন চালাচ্ছিলেন পুলিস কর্মীরা। সেই সময়ই উদ্ধার হয় আরেকটি মৃতদেহ। রবিবার ঠিক যেখান থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়, সোমবার এই একই জায়গা থেকে দ্বিতীয় দেহটি উদ্ধার হয়। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 06, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:32 PM IST
বিভীষিকার বারুইপুরে পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বড় আপডেট! মিলল পরিচয়, মৃত ব্যক্তি কে?
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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