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শিক্ষক দিবসেই বিদ্যাসাগরকে অবমাননা, মূর্তি ভেঙে ফেলা হল ঝোপজঙ্গলে! বারুইপুরে তুমুল চাঞ্চল্য

শিক্ষক দিবসের দিনেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরম অবমাননা! বারুইপুরের বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যানে বেদি থেকে উপড়ে ঝোপজঙ্গলে ফেলে রাখা হলো বিদ্যাসাগরের মূর্তি। পুরসভার ঢিল ছোড়া দূরত্বে কীভাবে ঘটল এমন ঘটনা? প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে তীব্র প্রশ্ন, ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 05, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:36 PM IST
শিক্ষক দিবসেই বিদ্যাসাগরকে অবমাননা, মূর্তি ভেঙে ফেলা হল ঝোপজঙ্গলে! বারুইপুরে তুমুল চাঞ্চল্য

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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