/শিক্ষক দিবসেই বিদ্যাসাগরকে অবমাননা, মূর্তি ভেঙে ফেলা হল ঝোপজঙ্গলে! বারুইপুরে তুমুল চাঞ্চল্য

তথাগত চক্রবর্তী: সমগ্র দেশজুড়ে যখন পরম শ্রদ্ধায় শিক্ষক দিবস পালিত হচ্ছে, ঠিক তখনই বাংলা ভাষার রূপকার এবং সমাজ সংস্কারের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরম অবমাননার দৃশ্য সামনে এল। শিক্ষক দিবসের শুভ লগ্নেই বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টার মূর্তি পড়ে থাকতে দেখা গেল এক অবহেলিত জঙ্গল-ঝোপের মধ্যে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যানে। বারুইপুর মহকুমা শাসকের দফতর এবং বারুইপুর পুরসভার একেবারে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এমন ঘটনা ঘটায় তীব্র চাঞ্চল্য ও প্রশাসনিক গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোজাফফর আহমেদ এই বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যানটির উদ্বোধন করেছিলেন। এলাকার কচিকাঁচাদের বিনোদন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যেই পার্কটি তৈরি করা হয়। পার্কের ভেতরেই স্থাপন করা হয়েছিল বিদ্যাসাগরের একটি আবক্ষ মূর্তি। কিন্তু অভিযোগ, রক্ষাণাবেক্ষণের অভাবে সময়ের সাথে সাথে উদ্যানটির হাল বেহাল হয়ে পড়ে। আর শিক্ষক দিবসের সকালে স্থানীয় অধিবাসীরা দেখতে পান, বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি তার মূল বেদিতে নেই! সেটিকে সেখান থেকে তুলে উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে পাশের একটি নোংরা জঙ্গল ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে।
শিক্ষক দিবসের মতো একটি বিশেষ দিনে বিদ্যাসাগরের এই অবমাননাকর রূপ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বারুইপুরের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা। উদ্যানের পাশ দিয়েই প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন, তা সত্ত্বেও কীভাবে প্রশাসন বা পুরসভার নজর এড়িয়ে এই কাণ্ড ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরো বিষয়টি জানা সত্ত্বেও বারুইপুর পুরসভা কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন ভূমিকা পালন করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই উদ্যানটি তদারকির অভাবে পড়েছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মূর্তিকে এভাবে জঙ্গলে ফেলে রাখা হবে—তা মেনে নিতে পারছেন না কেউই।
কারা এই ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজের সঙ্গে যুক্ত, তা নিয়ে এলাকায় ব্যাপক জলঘোলা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে পুলিশ ও প্রশাসনকে ঘটনার তদন্তে নামতে হবে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বন্দোবস্ত করতে হবে এবং অবহেলার ছায়া সরিয়ে মূর্তিটিকে দ্রুত ধুয়ে-মুছে পূর্ণ মর্যাদায় আবার নির্দিষ্ট স্থানে পুনর্বাসিত করতে হবে। শিক্ষার আলো দেখানো মানুষটির প্রতি এমন অবহেলা বাংলা তথা বাঙালি সমাজের সংস্কৃতির ওপর এক বড় আঘাত বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।
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