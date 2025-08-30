English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Basanti Incident: ৩ দিন আগে অন্য একজনকে বিয়ে প্রেমিকের! জানতে পেরেই 'শান্ত-শিষ্ট' কিশোরী... হতভম্ব সবাই...

Basanti Incident: স্থানীয় যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ওই যুবক বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। গত ৩ দিন আগে আচমকাই তার সেই প্রেমিক যুবক অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করে নেয়...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 30, 2025, 02:22 PM IST
প্রসেনজিৎ সর্দার: প্রেমঘটিত সমস্যার জেরে মর্মান্তিক পরিণতির বছর সতেরো বয়সের এক নাবালিকার। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী বছর সতেরোর নাবালিকা ওই ছাত্রী।  ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ভারতগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তীর কালিডাঙা এলাকার স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বাসন্তীর যশোদা বিদ্যাপীঠের নাবালিকা ওই ছাত্রী। পরিবারের অভিযোগ, ওই যুবক ওই নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। মৃত নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, সেই প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে বছর সতেরোর ওই নাবালিকা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। 

গত ৩ দিন আগে আচমকাই তার সেই প্রেমিক যুবক অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করে নেয়। এই খবর জানতে পারার পরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ওই নাবালিকা। শেষে এদিন সকালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই ছাত্রী। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, পড়াশোনায় ভালো ছিল ওই ছাত্রী। শান্ত-শিষ্ট স্বভাবের মেয়েটির এই পরিণতিতে হতবাক সকলেই। 

ওদিকে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাসন্তী থানার পুলিস। পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

