Basanti Incident: ৩ দিন আগে অন্য একজনকে বিয়ে প্রেমিকের! জানতে পেরেই 'শান্ত-শিষ্ট' কিশোরী... হতভম্ব সবাই...

Basanti Incident: ৩ দিন আগে অন্য একজনকে বিয়ে প্রেমিকের! জানতে পেরেই 'শান্ত-শিষ্ট' কিশোরী... হতভম্ব সবাই...
Basanti Incident: স্থানীয় যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ওই যুবক বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। গত ৩ দিন আগে আচমকাই তার সেই প্রেমিক যুবক অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করে নেয়...
প্রসেনজিৎ সর্দার: প্রেমঘটিত সমস্যার জেরে মর্মান্তিক পরিণতির বছর সতেরো বয়সের এক নাবালিকার। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী বছর সতেরোর নাবালিকা ওই ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ভারতগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তীর কালিডাঙা এলাকার স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল বাসন্তীর যশোদা বিদ্যাপীঠের নাবালিকা ওই ছাত্রী। পরিবারের অভিযোগ, ওই যুবক ওই নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। মৃত নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, সেই প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে বছর সতেরোর ওই নাবালিকা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।
গত ৩ দিন আগে আচমকাই তার সেই প্রেমিক যুবক অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করে নেয়। এই খবর জানতে পারার পরই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ওই নাবালিকা। শেষে এদিন সকালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই ছাত্রী। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, পড়াশোনায় ভালো ছিল ওই ছাত্রী। শান্ত-শিষ্ট স্বভাবের মেয়েটির এই পরিণতিতে হতবাক সকলেই।
ওদিকে খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাসন্তী থানার পুলিস। পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।
আরও পড়ুন, Durgapur girl mysterious death: এক যুবকের ফোন! পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ মেয়ের দে*হ হাসপাতালে বাবা-মা পেলেন 'ভয়ংকর' অবস্থায়...
আরও পড়ুন, Gujrat Shocker: ছু*রি ধরে বোনকে বার বার ধ*র্ষ*ণ ব*র্বর দাদার, সিগারেটের ছ্যাঁ*কায় পু*ড়িয়ে দিল শরীরের...বীভৎস!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)