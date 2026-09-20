/কামড়েছে কালাচ, যুবকের মাথা-হাতে একাধিক ক্ষত করে বিষ ঝাড়লেন গুনিন, তারপরই শুরু ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া

প্রসেনজিত্ সরদার: গুনিনের কেরামতিতে মারাত্মক পরিস্থিতি। সাপের বিষ ঝাড়াতে গিয়ে এখন হাপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাসন্তীর যুবক।
সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ছোট কলাহাজরা গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণুপদ রাউত অন্যান্য দিনের মতো রাতের খাবার খেয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে শুতে গিয়েছিলেন। সকালে বড়ছেলে অর্জুন চিত্কার করে ওঠে। বলতে থাকে তার বাঁ হাতে সাপে কামড়ে দিয়েছে। পরিবারের লোকজন দৌড়ে গিয়ে দেখে বিছানার পাশে ৩ ফুট লম্বা একটি কালাচ সাপ ঘোরাফেরা করছে। তড়িঘড়ি সবাই সাপটিকে মেরে ফেলেন। এরপর দ্রুত অর্জুনকে নিয়ে বারিক সরকার নামে এক গুনিন বা ওঝার কাছে হাজির।
অর্জুনকে নিয়ে এবার শুরু হয় গুনিনের কেরামতি। তিনি শুরু করেন ঝাড়ফুঁক। অর্জুনের মাথা ও হাতের একাধিক জায়গায় ব্লেড দিয়ে ক্ষত করা হয় বিষ বের করার জন্য। ক্ষতস্থানে বসিয়ে দেওয়া হয় গাছগাছরার প্রলেপ। এরপর তাদের বাড়ি চলে যেতে বলেন গুনিন। বলে দেন, ভয়ের কিছু নেই। শরীরে আর বিষ নেই। গুনিনের কথা শুনে অর্জুনকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে পরিবারের সদস্যরা।
এদিকে, বাড়ি ফেরার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অর্জুনের শীরের বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বিপদ বুঝতে পেরে পরিবারের সদস্যরা আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে কালাচ সাপের কামড়ে আক্রান্ত অর্জুনকে ৩০ ভায়াল এভিএস দেওয়া হয়। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে সে।
ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্তের আত্মীয় তরণী শাসমল জানান, আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। গুনিন যে এমন বিপদে ফেলবে!পরে হাসপাতালে নিয়ে যাই।
আক্রান্তের বাবা বিষ্ণুপদ জানান, আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। গুনিন আমার ছেলের হাত ও মাথায় একাধিক স্থানে ক্ষত করে। বলে বিষ নেই। চালান করে দিয়েছে। বিশ্বাস ছিল। পরে দেখলাম ছেলে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাই। গুণীনের প্রতি আর ভরসা নেই।
অন্যদিকে এমন আজব ঘটনা প্রসঙ্গে সর্প বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ভয়ঙ্কর ঘটনা। এমনটা যাতে না ঘটে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। গুনিনদের বলব,আপনারা সচেতন হন,সাপ কামড় দিলে দাদাগিরি না করে হাসপাতালে পাঠাতে সাহায্য করুন। মৃত্যুর মুখে ফেলে দেবেন না।
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