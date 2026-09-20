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কামড়েছে কালাচ, যুবকের মাথা-হাতে একাধিক ক্ষত করে বিষ ঝাড়লেন গুনিন, তারপরই শুরু ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া

Basanti Snakebite Case: আক্রান্তের বাবা বিষ্ণুপদ জানান, আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। গুনিন আমার ছেলের হাত ও মাথায় একাধিক স্থানে ক্ষত করে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 20, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:28 PM IST
কামড়েছে কালাচ, যুবকের মাথা-হাতে একাধিক ক্ষত করে বিষ ঝাড়লেন গুনিন, তারপরই শুরু ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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