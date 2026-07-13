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সমুদ্রের বুকে রুদ্ধশ্বাস তল্লাশি! বাঘেরচরের খাঁড়িতে অভিশপ্ত 'মা কালী', ইঞ্জিনে আটকে মৃতদেহ

Bay of Bengal Trawler Tragedy: ৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধারে শোকের ছায়া নেমেছে। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোবর্ধনপুর থানার পুলিস, বনদফতর এবং ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী মুক্তেশ্বরচরের কাছে একটি ডুবো ট্রলার শনাক্ত করে। এখনও ৬ জনের কোনো খোঁজ মেলেনি। উদ্ধার হওয়া দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 13, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 08:35 AM IST
সমুদ্রের বুকে রুদ্ধশ্বাস তল্লাশি! বাঘেরচরের খাঁড়িতে অভিশপ্ত 'মা কালী', ইঞ্জিনে আটকে মৃতদেহ
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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