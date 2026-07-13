সমুদ্রের বুকে রুদ্ধশ্বাস তল্লাশি! বাঘেরচরের খাঁড়িতে অভিশপ্ত 'মা কালী', ইঞ্জিনে আটকে মৃতদেহ

নকিব উদ্দিন গাজী: কয়েকদিন ধরে চলা রুদ্ধশ্বাস তল্লাশির পর অবশেষে বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ 'জয় মা কালী' ট্রলারের হদিশ মিলল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি উপকূল থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে চুলকাঠির জঙ্গলের কাছে বাঘেরচরে উল্টে থাকা ট্রলারটিকে শনাক্ত করা হয় গত রবিবার। রবিবার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা, সুন্দরবন পুলিস, উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠনের যৌথ অভিযানে ট্রলারটি উদ্ধার করে সন্ধ্যেয় পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুরের সীতারামপুর উপকূলে নিয়ে আসা হয়।
জানা গিয়েছে, দীঘার শংকরপুর বন্দর থেকে গত ২ জুলাই মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল 'মা কালী' ট্রলারটি। ৫ জুলাইয়ের পর থেকে ট্রলারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ট্রলারটি নিখোঁজ হয়ে যায়। ট্রলারে মোট ১৫ জন মৎস্যজীবী ছিলেন। এরপর থেকেই পুলিস, কোস্টগার্ড, নৌবাহিনী, বনদফতর ও মৎস্যজীবী সংগঠনগুলির যৌথ তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।
উদ্ধার অভিযান চালায় সুন্দরবন পুলিস জেলার পুলিস আধিকারিকরা। ট্রলারটিকে গত রবিবার সন্ধ্যায় অন্য কয়েকটি ট্রলারের সাহায্যে উল্টে থাকা অবস্থাতেই সীতারামপুর ঘাটে টেনে আনার পর ট্রলারে থাকা ১৬ জন মৎস্যজীবীর মধ্যে ৯ জনের দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহটি ট্রলারের ইঞ্জিনের সঙ্গে আটকে ছিল বলে জানিয়েছেন প্রশাসন। এখনও ৬ জনের কোনো খোঁজ মেলেনি।
প্রশাসনের আশঙ্কা, নিখোঁজ অন্যান্য মৎস্যজীবীদের কেউ ভেতরে আটকে থাকতে পারেন। ট্রলারটির ভিতর ভর্তি থাকা জল খালি করে তল্লাশি চলছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে কাকদ্বীপ পুলিস মার্কেট ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয় দেহ সনাক্ত করার জন্য। বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয় দেহ সনাক্ত করা হয়। উদ্ধার হওয়া দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। নিখোঁজদের সন্ধানে সোমবারও দিনভর সমুদ্রজুড়ে তল্লাশি অভিযান চালাবে পুলিস, বনদফতর ও উপকূল রক্ষী বাহিনী। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের।
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