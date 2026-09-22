/৪০০ কিমি ব্যাস-ই গিলে নেবে সব! ৩০০ কিলোমিটার দূরের অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে বাংলায় কেন বৃষ্টি বাড়বে? Explainer

অয়ন ঘোষাল: এগিয়ে আসছে গভীর নিম্নচাপ। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত না হলেও, বঙ্গোপসাগরের বুকে ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে সিস্টেম। বর্তমানে এটি ওড়িশার গোপালপুর থেকে প্রায় ২০০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে, অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপত্তনম থেকে প্রায় ২০০ কিমি পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে, ওড়িশার পুরী থেকে প্রায় ২১০ কিমি দক্ষিণে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপাটনম থেকে প্রায় ২৯০ কিমি পূর্বে অবস্থিত।
আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হবে। আরও ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে (Deep Depression) পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। এরপর গভীর নিম্নচাপটি ক্রমশ একই অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ২৩ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরের মধ্যে বিশাখাপাটনম ও গোপালপুরের মাঝামাঝি এলাকা দিয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করতে পারে। এখন অতি গভীর নিম্নচাপের অবস্থান ৩০০ কিমি দূরে হলেও, বাংলায় এর জেরে বাড়তে চলেছে বৃষ্টি! প্রবল দুর্যোগের ভ্রূকূটি। কেন?
১) ৪০০ কিমি ব্যাস: অতি গভীর নিম্নচাপের ব্যাস প্রায় ৪০০ কিলোমিটার। উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে একদিকে থাইল্যান্ড, একদিকে আন্দামান, পাশে শ্রীলঙ্কা, দেশের পূর্ব উপকূলের অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এমনকি পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের দুই মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনার ওপর এর ব্যাপ্তি দেখা যাচ্ছে। ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় দাপট চালাবে নিম্নচাপ। বাংলাতেও বাড়বে বৃষ্টি।
২) মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তা: সেপ্টেম্বরের ঘূর্ণিঝড় বা অতি গভীর নিম্নচাপ মৌসুমী বায়ুর সক্রিয়তার সুযোগ কাজে লাগায়। আগামীকাল ২৩ তারিখ বিকেল ৫টা থেকে ২৪ তারিখ ভোর ৫টার মধ্যে অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে এর সম্ভাব্য ল্যান্ডফল। সংশ্লিষ্ট উপকূলে আঘাত হানার পর বিদায়ী মনসুন টাইম বা সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা কাজে লাগিয়ে এই সিস্টেম উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়ার বদলে উত্তর-পূর্ব দিকে (পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের দিকে) থমকে দাঁড়াবে।
৩) উচ্চচাপ অঞ্চল: দোসর হিসেবে অনুঘটকের কাজ করবে ভারতের উচ্চচাপ অঞ্চল পশ্চিম রাজস্থান। যেখান থেকে ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে মৌসুমী বায়ু বিদায় নিয়েছে। ফলে সেখান থেকে শুষ্ক হাওয়া প্রবল গতিতে এই নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসবে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা- যার মধ্যে সিকিম অন্যতম, সেখানে প্রচুর পরিমাণে মেঘ ঘনীভূত হয়ে প্রচুর বৃষ্টি ঘটাতে পারে।
৪) দুই বঙ্গে ভারী বর্ষণ: সিকিমের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার থেকে প্রবল বর্ষণে ভাসতে পারে জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার। উত্তর এবং দক্ষিণ দুই বঙ্গ জুড়েই এই নিম্নচাপ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখন উত্তরের পার্বত্য এলাকার নদীগুলি বর্ষার বৃষ্টির জেরে পরিপূর্ণ। নাব্যতা শক্তি বাড়ানোর ক্ষমতাও হারিয়েছে। ফলে প্রবল বৃষ্টির জেরে উত্তরের নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা।
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