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৪০০ কিমি ব্যাস-ই গিলে নেবে সব! ৩০০ কিলোমিটার দূরের অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে বাংলায় কেন বৃষ্টি বাড়বে? Explainer

Deep depression: আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হবে। আরও ঘনীভূত হয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। তারপরই ল্যান্ডফল ২৩ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরের মধ্যে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 22, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:30 PM IST
৪০০ কিমি ব্যাস-ই গিলে নেবে সব! ৩০০ কিলোমিটার দূরের অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে বাংলায় কেন বৃষ্টি বাড়বে? Explainer

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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