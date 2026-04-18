  • West Bengal Assembly Election 2026: আমি বিশ্বাসঘাতক-স্বার্থপর, TMC-তে গিয়ে বিরাট ভুল করেছি: ভোটের ৫ দিন আগে বোমা ফাটালেন হেভিওয়েট তৃণমূল MLA

West Bengal Assembly Election 2026: আমি বিশ্বাসঘাতক-স্বার্থপর, TMC-তে গিয়ে বিরাট ভুল করেছি: ভোটের ৫ দিন আগে বোমা ফাটালেন হেভিওয়েট তৃণমূল MLA

Bayron Biswas Big Update: ২০২৩ সালের সেই উপনির্বাচন থেকে শুরু করে ২০২৬-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বায়রনের এই 'পরিবর্তন’ কি নিছকই আবেগ? নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে কোনও গভীর রাজনৈতিক কৌশল? এই নিয়ে এখন উত্তাল বাংলার রাজনীতি।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 18, 2026, 04:30 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: আমি বিশ্বাসঘাতক-স্বার্থপর, TMC-তে গিয়ে বিরাট ভুল করেছি: ভোটের ৫ দিন আগে বোমা ফাটালেন হেভিওয়েট তৃণমূল MLA
তৃণমূল নেতার বড় স্বীকারোক্তি

সোমা মাইতি: রাজনীতির ময়দান বড় বিচিত্র। এখানে চিরশত্রু যেমন এক রাতে মিত্র হতে পারে, তেমনই ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছে কেউ স্বীকার করতে পারে নিজের চরমতম ‘ভুল’। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ঠিক তেমনই এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি। 

নির্বাচনের মাত্র পাঁচ দিন আগে খোদ তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস অকপটে স্বীকার করে নিলেন তাঁর ‘বিশ্বাসঘাতকতা’র কথা। কেবল স্বীকারোক্তিই নয়, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তথা প্রদেশ কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকে তাঁর ‘গুরুদেব’ বলে মেনে নিলেন।

২০২৩ সালের সেই উপনির্বাচন থেকে শুরু করে ২০২৬-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বায়রনের এই 'পরিবর্তন’ কি নিছকই আবেগ? নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে কোনও গভীর রাজনৈতিক কৌশল? এই নিয়ে এখন উত্তাল বাংলার রাজনীতি।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সাগরদিঘি থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের সুব্রত সাহা। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে এই আসনটি শূন্য হয়। ২০২৩ সালের গোড়ার দিকে সেখানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যজুড়ে যখন শাসকদলের একাধিপত্য, তখন সকলকে চমকে দিয়ে বাম-সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন বায়রন বিশ্বাস। তৃণমূল প্রার্থীকে প্রায় ২৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে তিনি যখন বিধানসভায় পৌঁছান, তখন বাংলার রাজনীতিতে ‘সাগরদিঘি মডেল’ এক নতুন আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছিল বাম-কংগ্রেস কর্মীদের কাছে।

কিন্তু সেই সোনালি রেখা স্থায়ী হয়নি। জয়ের মাত্র তিন মাসের মাথায় মেদিনীপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন বায়রন। রাতারাতি তিনি কংগ্রেসের ‘আশার আলো’ থেকে হয়ে ওঠেন ‘বিশ্বাসঘাতক’। সাগরদিঘির অলিতে-গলিতে তাঁর নামের পাশে জুড়ে যায় ‘মীরজাফর’ তকমা।

বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি

শুক্রবার নিজের কেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠক করতে গিয়ে কার্যত ‘বোমা’ ফাটান বায়রন। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে (যার সত্যতা যাচাই করা হয়নি) তাঁকে বলতে শোনা যায়:

'আমি স্বার্থপর। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমি বলব না যে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কংগ্রেস থেকে টিকিট পেয়েছিলাম। আমার হাতেখড়ি অধীররঞ্জন চৌধুরীর হাতে। তাঁকে সারাজীবন মনে রাখব। উনি আমার গুরুদেব। ভগবানের পরে অধীর চৌধুরীর স্থান।'

বায়রন আরও বলেন যে, অধীর চৌধুরী সম্পর্কে বাইরের লোক যা-ই বলুক, তাঁর কাছে বড় দাদা। 'দাদা হিসেবে উনি ছোট ভাইকে কিছু বলতেই পারেন, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। বরং ওঁর কথা শুনলে আমি আনন্দ পাই,'— বায়রনের এই মন্তব্য ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে যে, তিনি কি নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্ক ফিরে পেতে চাইছেন?

ভোটারদের উদ্দেশে কী বললেন?

বায়রনের মন্তব্যে কেবল আবেগ নয়, ছিল আত্মবিশ্বাসও। ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যদি বিজেপির বা অন্য কোনও প্রার্থীকে তাঁর চেয়ে ভালো বলে মনে হয়, তবে ভোটাররা যেন তাঁকেই ভোট দেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এক চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দেন তিনি। বায়রনের কথায়, 'যদি মনে হয় অন্য কেউ আপনাদের পাশে থাকবে, তবে আমাকে ভোট দেওয়ার দরকার নেই। তবে ভোট দেওয়ার আগে প্রার্থীর কাছ থেকে স্ট্যাম্প পেপারে লিখিয়ে নিন যে তিনি বায়রন বিশ্বাসের থেকে ভালো কাজ করে দেবেন।'

নিজের জয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হলেও তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি শুধু কংগ্রেস বা সিপিআইএমের ভোটে জয়ী হননি। তাঁর দাবি, গত উপনির্বাচনে বিজেপি এবং তৃণমূলের একটি বড় অংশও তাঁকে ভোট দিয়েছিল।

পাল্টা তোপ অধীর চৌধুরীর

বায়রনের এই ‘গুরুদেব’ সম্বোধনকে খুব একটা আমল দিচ্ছেন না অধীররঞ্জন চৌধুরী। বহরমপুর কেন্দ্র থেকে লড়াই করা এই পোড়খাওয়া নেতা স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি সাধারণ মানুষই দেবেই। বায়রনের অতীত মনে করিয়ে দিয়ে অধীরবাবু বলেন, 'ও রোগা-পাতলা ছেলে। টিকিট দেওয়ার সময় আমি বারবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই কি পারবি? ও বলেছিল ওর প্রচুর টাকা আছে, ওকে কেউ কিনতে পারবে না। কিন্তু নিজের ব্যবসা বাঁচাতে ও তৃণমূলের চাপে মাথা নত করেছে।'

অধীর চৌধুরীর দাবি, বায়রন আসলে নিরাপত্তারক্ষী বা ক্ষমতার লোভে দলবদল করেছেন। তাঁর কথায়, 'খোকাবাবু (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) ওকে ডেকে বলল তোমাকে সিকিউরিটি দেব, ও চলে গেল।' তবে মজার বিষয় হল, অধীরবাবুর মতে বিধানসভায় এখনও বায়রন কংগ্রেসের বিধায়ক হিসেবেই নথিভুক্ত।

রাজনৈতিক সমীকরণ

সাগরদিঘির এই সংখ্যালঘু প্রধান আসনে কংগ্রেস এবার প্রার্থী করেছে হিন্দু ব্রাহ্মণ নেতা মনোজ চক্রবর্তীকে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, এটি অধীর চৌধুরীর একটি বড় চাল। বায়রনের সঙ্গে তলে তলে সুসম্পর্ক থাকার কারণেই কি এমন প্রার্থী নির্বাচন? এতে কি বায়রনের লড়াই সহজ হবে নাকি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ ভোটব্যাঙ্ক হাতছাড়া হবে?

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অবশ্য বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাঁর মতে, “তৃণমূল আর কংগ্রেসের মধ্যে কী প্রেম ভালোবাসা রয়েছে, তা নিয়ে মানুষের কোনো আগ্রহ নেই।”

জনতা জনার্দনই শেষ কথা

সাগরদিঘির লড়াই এবার আর কেবল উন্নয়নের লড়াই নেই, তা রূপ নিয়েছে ‘সম্মান’ ও ‘বিশ্বাস’ রক্ষার লড়াইয়ে। বায়রন বিশ্বাসের এই আত্মসমর্পণ কি ভোটারদের মন গলাবে? নাকি ‘বিশ্বাসঘাতক’ তকমা তাঁর গলার কাঁটা হয়েই থাকবে?

আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটেই নির্ধারিত হবে সাগরদিঘির ভাগ্য। নিজের ‘গুরুদেব’-এর গদি উল্টে দিতে চাওয়া শিষ্য কি শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের নৌকা পার করতে পারবেন, নাকি ‘সাগরদিঘি মডেল’ আবার নতুন করে ফিরবে— তার উত্তর দেবে ইভিএম। আপাতত বায়রনের এই ‘পাপস্বীকার’ মুর্শিদাবাদের রাজনীতির জল যে অনেকটাই ঘোলা করে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

