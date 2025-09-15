Bee attack: জাতীয় সড়কে একী কাণ্ড! মেয়েকে বাঁচাতে স্কুটি ফেলে ছুট বাবার, মা তখন... ডুয়ার্সে আতঙ্ক...

Bee attack: জাতীয় সড়কে একী কাণ্ড! মেয়েকে বাঁচাতে স্কুটি ফেলে ছুট বাবার, মা তখন... ডুয়ার্সে আতঙ্ক...
জাতীয় সড়কে বিপদ। মৌমাছির হামলার এবার গুরুতর আহত এক দম্পতি। রেহাই পেল না তাঁদের আড়াই বছরের শিশুকন্য়া। তিনজনই ভর্তি হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ নাম্বার জাতীয় সড়কে।
অরূপ বসাক: জাতীয় সড়কে বিপদ। মৌমাছির হামলার এবার গুরুতর আহত এক দম্পতি। রেহাই পেল না তাঁদের আড়াই বছরের শিশুকন্য়া। তিনজনই ভর্তি হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ নাম্বার জাতীয় সড়কে।
আরও পড়ুন: Petrapole Land Port: দিনভর ২ সন্তানকে নিয়ে পেট্রাপোলে বসে মহিলা, বাংলাদেশি বৌমাকে সীমান্তে রেখে হাওয়া কাকা শ্বশুর!
স্থানীয় সূত্রে খবর, বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের লিসরিভার চাবাগানের পাতিবাড়ি ডিভিশনের বাসিন্দা রবীন টোপ্পো। আজ,সোমবার সকালে স্ত্রী মনিকা ও আড়াই বছরের মেয়ে আরিয়াকে নিয়ে স্কুটিতে করে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন তিনি। রবীন বলেন, 'সকালে আমরা তিনজন স্কুটিতে করে ওদলাবাড়ি বাজারে যাই। দুপুরে ফেরার ফেরার সময়ে নির্মীয়মাণ ফ্লাইওঊভারের সামনে হঠাত্-ই এক একঝাঁক মৌমাছি আমাদের আক্রমণ করে'।
রবীন জানান, 'আমি দ্রুত স্কুটি ফেলে মেয়ে নিয়ে একটি ত্রিপলেন নীচে আশ্রয় নিই। স্ত্রী ভয়ে পাশের একটি জলাশয়ে নামার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি'। শেষে তিনজনকে উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিসকর্মী। চিকিত্সক আবির সরকার জনিয়েছেন, 'তিনজনের শরীর থেকেই অনেক মৌমাছি বের করা হয়েছে। আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। সাধ্যমতো চিকিত্সা চলছে'। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই এলাকায় আগেও মৌমাছি দেখা গিয়েছে। কিন্তু এই ধরনের হামলা আগে হয়নি। ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক চা বাগান ও জাতীয় সড়ক লাগোয়া এলাকায়।
আরও পড়ুন: Housewife Mysterious Death: ফাঁকা বাড়ি, আচমকাই চিত্কার! দরজা খুলতেই রক্ত... গলা কাটা অবস্থায় গৃহবধূ...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)