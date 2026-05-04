Beldanga Election Result 2026: তৃণমূলের ঘরে সিঁধ কেটে কি বিজেপির সুবিধে করে দেবেন হুমায়ুন? নাকি বেলডাঙ্গা এবারও ঘাসফুলেরই

Beldanga Election Result 2026: তৃণমূলের ঘরে সিঁধ কেটে কি বিজেপির সুবিধে করে দেবেন হুমায়ুন? নাকি বেলডাঙ্গা এবারও ঘাসফুলেরই
Beldanga Election Result 2026: এখানে লড়াই মূলত তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বিজেপি-র মধ্যে ত্রিমুখী হতে চলেছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেলডাঙ্গায় এবার লড়াই করছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী শোয়েব আহমদ। এই কেন্দ্রটিতে হুমায়ুন কবীরের ভালো প্রভাব রয়েছে। ফলে এখানে ভোটের ফল কোন দিকে এগোয় সেটাই দেখার। ২০২১ সালে বিজেপির সুমিত ঘোষকে ৫৩ হাজার ভোটে হারিয়ে জিতেছিলেন তৃণমূলের হাসানুজ্জামান শেখ। তৃতীয় স্থানে ছিলেন কংগ্রেসের সফিজ্জামান শেখ। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল।
২০২৬ সালে বিদায়ী বিধায়ককে টিকিট দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে লড়ছেন রেজিনগরের বিদায়ী বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী। বিজেপি প্রার্থী করেছে ভরত কুমার ঝাওরকে। কংগ্রেসের টিকিটে লড়ছেন মহম্মদ সারউদ্দিন শেখ।
আজকের লড়াই
বিজেপি: ভারত কুমার ঝাওয়ার
তৃণমূল: রবিউল আলম চৌধুরী
আম জনতা উন্নয় পার্টি: শোয়েব আহমেদ
স্ট্যাটাস: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গণনা শুরু হবে।
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
বেলডাঙা হল মুর্শিদাবাদ জেলার একটি সাধারণ (General) ক্যাটাগরির বিধানসভা কেন্দ্র, যেখানে মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা বেশি। ঐতিহাসিকভাবে এটি কংগ্রেস এবং আরএসপি (RSP)-র শক্ত ঘাঁটি থাকলেও, বর্তমানে রাজনৈতিক সমীকরণ ও জনতাত্ত্বিক কাঠামোয় বদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
১৯৫১ সালে এই কেন্দ্রটি তৈরি হয়। এখন পর্যন্ত হওয়া ১৭টি নির্বাচনের মধ্যে কংগ্রেস ৯ বার এবং আরএসপি ৬ বার জিতেছে।
২০১১ ও ২০১৬: কংগ্রেসের সাফিউজ্জামান শেখ টানা দুবার জয়ী হন। ২০১৬ সালে তিনি তৃণমূল প্রার্থীকে ৩০,২৮১ ভোটে হারিয়েছিলেন।
২০২১: রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। তৃণমূলের হাসানুজ্জামান শেখ বিজেপি প্রার্থী সুমিত ঘোষকে ৫৩,৮৩২ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন। কংগ্রেসের সাফিউজ্জামান শেখ তৃতীয় স্থানে নেমে যান।
লোকসভা ট্রেন্ড (২০২৪): ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এই বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে লড়াই অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি হয়েছে। তৃণমূলের লিড ছিল মাত্র ৪,৪৫৫ ভোটের, যা ইঙ্গিত দেয় যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এখানে তীব্র লড়াই হতে পারে।
২০২৬ নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ
জানুয়ারি মাসের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনাগুলো বেলডাঙার রাজনৈতিক আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে:
সাম্প্রতিক উত্তেজনা ভোটারদের মধ্যে মেরুকরণ ঘটাতে পারে।
এখানে লড়াই মূলত তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বিজেপি-র মধ্যে ত্রিমুখী হতে চলেছে।
বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা তখনই তৈরি হতে পারে যদি কংগ্রেস তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসাতে পারে এবং মুসলিম ভোট ভাগ হয়ে যায়।
পরিশেষে, যদি আর কোনো বড় ধরনের হিংসা না ঘটে, তবে ২০২৬ সালে বেলডাঙায় একটি অত্যন্ত কঠিন এবং কৌতূহলোদ্দীপক লড়াই দেখার সম্ভাবনা রয়েছে।
আরও পড়ুন-তোমরা আমায় ভুল বুঝো না: হঠাত্ কী হল আরজি কর নির্যাতিতার মা বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের?
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
উল্লেখ্য, প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)