Humayun Kabir: খুনই হয়েছে আলাউদ্দিন; ঝাড়খণ্ড পুলিসের সঙ্গে চক্রান্ত করে আত্মহত্যা দেখানো হচ্ছে, বিস্ফোরক হুমায়ূন

Humayun Kabir: মৃত শ্রমিক আলাউদ্দিনের এলাকার ৮-১০ জন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়, কিন্তু তারা খুনের বা কোনও ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেননি  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 24, 2026, 10:16 PM IST
বিমল বসু: ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন সেখের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে তুলাকালাম হয় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা। ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় প্রায় সাত ঘণ্টা, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক।  রাস্তায় নেমে তাণ্ডব করে জনতা। কারণ তাদের দাবি, ঝাড়খণ্ডে বাঙালি বলেই মেরে ফেলা হয়েছে আলাউদ্দিনকে। কিন্তু আলাউদ্দিনের ময়না তদন্তের রিপোর্ট বলছে অন্য কথা। 

ঝাড়খণ্ড পুলিসের ময়না তদন্তের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জীবিত অবস্থায় গলায় ফাঁস লাগার ফলে মৃত্যু হয়েছে আলাউদ্দিনের। অর্থাত্‍ আত্মহত্যার কারণে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। এমন কী আলাউদ্দিনের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। এনিয়ে এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন হুমায়ুন কবীর।

মৃত শ্রমিক আলাউদ্দিনের এলাকার ৮-১০ জন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়, কিন্তু তারা খুনের বা কোনও ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেননি। আলাউদ্দিন শেখের মৃতদেহ সিলিং ফ্যান থেকে নামান কাসিম শেখ। তাঁর বক্তব্যও রেকর্ড করে মুর্শিদাবাদ পুলিস। তিনি খুনের বা অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা হওয়ার ইঙ্গিত দেননি। মৃতের মামাতো ভাই এরশাদ শেখেরও বক্তব্য নেওয়া হয়। তাঁর বক্তব্যে খুনের কোনও অভিযোগ ছিল না।

বেলডাঙা প্রসঙ্গে বসিরহাট মাওলানাবাগ দরবার শরীফে এসে  হমায়ুন কবির বলেন, আলাউদ্দিনের পরিবার ও তাকে চিনি। ওখানে ও হকারি করতে গিয়েছিল। আলাউদ্দিনকে খুনই করা হয়েছে। হেমন্ত সরেনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা করে এমন রিপোর্ট তৈরি করেছেন। সাত দিন পর পোস্ট মাডামের রিপোর্ট দেখাচ্ছে। তা হলে সেই দিন কেন দেখাল না যখন বেলডাঙায় ৭ ঘন্টা অবরোধ হয়েছিল। 
তখন মুখ্যমন্ত্রীর পুলিস ঝাড়খণ্ডের ডিজিপির কথা বলে কেন সামনে আনল না এটা আত্মহত্যার কেস। এটা মার্ডার না তা হলে এত কিছু ঘটতো না। এ সব আমরা বুঝি।

হুমায়ুন বলেন, এখন মুসলমানদের বোঝাতে হবে তো মুসলিমরা বিগড়ে গেছে মুসলমান। আর তৃণমূলকে ভোট দেবে না বলছে। আমাদের নতুন পাটির দিকে দলে দলে যোগদান করছে। ওরা এখন আতঙ্কে। হেমন্ত সোরেন মমতা ব্যানার্জীর ছোট ভাই। তাই ছোট ভাইকে দিদি যা বলছে সেই রকম রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। মুসলিমদের কাছে মসিয়া সাজতে হবে তো! ১৪ বছর মিথ্যাচার করে এসেছে। এখনো একই লাইনে খেলছে।

বসিরহাট মাওলানাবাগ দরবার শরীফে এসে হুমায়ুন কবির আরো বলেন রাজ্যে যদি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই জারি হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে বিরোধিতা করছে। তার কিছু কর্মীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনে ভুল তথ্য আপলোড করছে। যার জন্য নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। আর নির্বাচনের আগে সঠিকভাবে যদি ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। আর এই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার জন্য দায়ী থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে, ওই অশান্তির ঘটনায় ২২ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয় মূল চক্রী শওকত আলী আলবানিকে। জানা গিয়েছে, শওকত আলী আলবানি দূর থেকে উস্কানিমূলক পোস্ট করে অশান্তিতে ইন্ধন যোগায়। আলবানি বেলডাঙার উত্তপ্ত পরিস্থিতির দুদিনের একদিনও কোনও ঘটনাস্থলেই ছিল না। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার রাতে তার করা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট থেকেই উস্কানি ইন্ধন পেয়েছে। সেই অভিযোগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

