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আবারও ধস বেলগাছিয়া ভাগাড়ে! বৃষ্টিতে বন্ধ ছিল বায়োমাইনিং, এবার আরও বড় বিপর্যয়? বুক কাঁপছে স্থানীয়দের

আবারও ধস নামল সেই বেলগাছিয়া ভাগাড়ে! অতিরিক্ত বৃষ্টিতে বন্ধ ছিল বায়োমাইনিংয়ের কাজ, এবার আরও বড় বিপর্যয়? আতঙ্কে এলাকাবাসীরা...

Reported BySubhapam Saha
Published: Sep 03, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:01 PM IST
আবারও ধস বেলগাছিয়া ভাগাড়ে! বৃষ্টিতে বন্ধ ছিল বায়োমাইনিং, এবার আরও বড় বিপর্যয়? বুক কাঁপছে স্থানীয়দের
Image Credit: বেলগাছিয়া ভাগাড়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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আবারও ধস বেলগাছিয়া ভাগাড়ে! বৃষ্টিতে বন্ধ ছিল বায়োমাইনিং, এবার আরও বড় বিপর্যয়?
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