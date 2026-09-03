/আবারও ধস বেলগাছিয়া ভাগাড়ে! বৃষ্টিতে বন্ধ ছিল বায়োমাইনিং, এবার আরও বড় বিপর্যয়? বুক কাঁপছে স্থানীয়দের

দেবব্রত ঘোষ: হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ের আবর্জনার স্তূপে আবারও ধস নামল! বৃহস্পতিবার দুপুরে লিলুয়ার বি রোড, হরিশ কলোনি সংলগ্ন ভাগাড়ের এক আবর্জনার স্তূপের উপর থেকে বেশ কিছুটা অংশ নীচে ধসে পড়ে যায়। ওই আবর্জনার স্তূপের নীচেই থাকা এক অস্থায়ী ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ঘটনার সময় ঘরে কেউ না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ধসের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান হাওড়া পুরসভার আধিকারিকরা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাগাড়ের আবর্জনার পাহাড় বায়োমাইনিং করে কাটার কাজ চলছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে সেই কাজ বন্ধ ছিল। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে আবর্জনার স্তূপের মাটি আলগা হয়ে যাওয়াতেই এদিন ধস নামে বলে পুরসভার প্রাথমিক অনুমান।
পুরসভার মনে করছে এই ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, বৃষ্টি আরও বাড়লে ভাগাড়ের ওই অংশে ফের বড়সড় ধস নামতে পারে। ফলে তাঁরা আতঙ্কে রয়েছেন। সংলগ্ন বস্তির একাধিক ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে দ্রুত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই জানান বৃষ্টির কারণে ধস নেমেছে।তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আছে।ক্ষয়ক্ষতি সেভাবে হয়নি। পুরসভার আধিকারিকরা পরিস্থিতি উপর নজর রাখছে। উল্লেখ্য গত বছর এই বেলগাছিয়া ভাগাড়ে ভয়াবহ ধস নেমেছিল। এলাকায় বাড়ি ঘর ও রাস্তাঘাটে ফাটল ধরে। জলের পাইপ লাইন ফেটে বিস্তীর্ণ এলাকায় জল সংকট দেখা গিয়েছিল। কথায় আছে 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়'! স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সেই অবস্থাই হয়েছে। অতিরিক্ত বৃ্ষ্টি দেখলেই তাদের মন কুডাক ডাকে। কারণ অতীতের ভয়াল অভিজ্ঞতা তাঁরা ভোলেননি। বস্তিবাসীরা তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।
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