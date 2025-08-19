Belgharia Incident: নোংরামোর চূড়ান্ত বেলঘরিয়ায়! 'দেখভালের' নামে ৪ বছরের মেয়ের সঙ্গেই ৬০ বছরের প্রৌঢ়...

Belgharia Incident: নোংরামোর চূড়ান্ত বেলঘরিয়ায়! 'দেখভালের' নামে ৪ বছরের মেয়ের সঙ্গেই ৬০ বছরের প্রৌঢ়...
Belgharia Shocker: মা ও দিদিমার সঙ্গে থাকে ওই শিশু। মা সকালবেলায় কাজে বেরিয়ে যান। দিদিমা দুপুরবেলা কাজে যাওয়ার সময় নীচতলার প্রতিবেশীকে বলে যান, নাতনির দেখভালের জন্য। তখনই...
বরুণ সেনগুপ্ত: চরম ন্যক্কারজনক ঘটনা বেলঘরিয়ায়। ৪ বছরের শিশুর সঙ্গে চরম ঘৃণ্য আচরণ। ফাঁকা বাড়িতে প্রতিবেশীর যৌন লালসার শিকার ওই ৪ বছরের শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে বেলঘরিয়ার দেশপ্রিয় নগরের ৯ নম্বর সবুজ পল্লির প্রথম আলো আবাসনে। ৪ বছর বয়সী শিশুকন্যাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে।
জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা শিশুর বাবা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। বাড়িতে মা ও দিদিমার সঙ্গে ওই আবাসনে থাকে ওই শিশু। মা এবং দিদিমা, দুজনেই কাজ করেন। মা সকালবেলায় কাজে বেরিয়ে যান। দিদিমা দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজে যাওয়ার সময় নীচতলায় প্রতিবেশী স্বপন কুমার দাসকে বলে যান, ওই শিশুর দেখভালের জন্য। অভিযোগ, সেই সুযোগে ওই শিশুর শ্লীলতাহানি করেন ষাটোর্ধ্ব স্বপন কুমার দাস।
এক বছর হয়েছে ওই আবাসনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট কিনে এসেছেন স্বপন কুমার দাস। স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ ও বোনকে নিয়ে থাকেন পরিবারে। দুপুরে যখন ওই শিশুর মা ও দিদিমা কেউই বাড়ি ছিলেন না, তখন ওই শিশুর সঙ্গে স্বপন কুমার দাস অশ্লীল আচরণ করেন বলে অভিযোগ। এরপর ওই শিশুর মা ও দিদিমা ফিরলে পর, ঘটনার কথা জানাজানি হয়।
তখন এলাকার মানুষ অভিযুক্তকে বাড়িতে আটকে রাখে। তারপর বেলঘড়িয়া থানায় খবর দিলে বেলঘড়িয়া থানার পুলিস ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত স্বপন কুমার দাসকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছে এলাকাবাসী।
