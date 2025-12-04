Car Accident: ডাক্তার হওয়া আর হল না! ভিন রাজ্যে হাসপাতাল থেকে ফেরার পথেই মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় নিভল জীবনদীপ...

Car Accident: ডাক্তার হওয়া আর হল না! ভিন রাজ্যে হাসপাতাল থেকে ফেরার পথেই মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় নিভল জীবনদীপ...
Belgharia Medical student died in car accident: ইন্টার্নশিপ শেষ হয়ে আর কয়েকমাস পরই বাড়ি ফিরত ডাক্তার ছেলে। ছেলে ফিরে থাকবে বলে বাড়িতে ঘরও বানাছিলেন বাবা।
সৌমেন ভট্টাচার্য: আর কয়েক মাস পরই ডাক্তার হত সে! কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হল না! মর্মান্তিক এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মাঝপথেই থেমে গেল বেলঘরিয়ার মেধাবী পড়ুয়ার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন। ঘরের ছেলের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন বাবা-মা। ছেলে চেম্বার করবে! বাড়িতে তাই তাঁর জন্য নতুন ঘরও বানাচ্ছিলেন বাবা। কিন্তু সুদূর উত্তর প্রদেশের আমরোহে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বেলঘড়িয়ার চিকিৎসক পড়ুয়ার। নাম অর্ণব চক্রবর্তী।
উত্তরপ্রদেশের আমরোহে একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ইন্টান চিকিৎসক ছিলেন বাংলার ছেলে অর্ণব চক্রবর্তী। ওই হাসপাতালেরই ৪ চিকিৎসক মিলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়ই গাড়ি দুর্ঘটনায় চার চিকিৎসকেরই মৃত্যু হয়। উত্তরপ্রদেশের আমরোহে NH9-এর উপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অর্ণবদের গাড়ি। আর সেই গাড়ি দুর্ঘটনাতেই বাকি তিনজনের সঙ্গে প্রাণ হারান বেলঘরিয়া পূব পাড়ার বাসিন্দা চিকিৎসক পড়ুয়া অর্ণব চক্রবর্তীও।
মর্মান্তিক এই ঘটনার দুঃসংবাদ বাড়িতে পৌঁছতেই পরিবার ও এলাকার সবাই বাকরুদ্ধ। শোকাছন্ন গোটা পূব পাড়া। বাড়ির লোক জানালেন, জুন মাসেই অর্ণবের কোর্স শেষ হওয়ার কথা ছিল। তাই ধীরে ধীরে সমস্ত বই পত্র ফেরৎ পাঠাচ্ছিলেন অর্ণব। ছেলে ফিরে থাকবে বলে বাড়িতে ঘরও বানাছিলেন অর্ণবের বাবা অরুণ চক্রবর্তী। কিন্তু আকস্মিক গাড়ি দুর্ঘটনায় বাড়ির মেধাবী তরতাজা ছেলেটা এইভাবে মারা যাবে, তা কেউ-ই মেনে নিতে পারছেন না!
