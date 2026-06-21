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ডিএ মিলবে? কতটা? ভাতা, চাকরি, শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে বড় কী ঘোষণা থাকছে বঙ্গ বিজেপি'র প্রথম বাজেটে?

Bengal BJP's First Budget: কেমন হবে এবারের রাজ্য বাজেট? সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি কি পূরণ করবে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার? শিল্প-কর্মসংস্থান হবে? অনেকে মনে করছেন এবার উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বরাদ্দ হতে পারে। কী হবে? প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ফলতায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তিনি স্পষ্ট করেছিলেন যে, সমাজের কোন ক্ষেত্রই (আসন্ন) এই বাজেটের আওতার বাইরে থাকবে না।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 21, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:52 PM IST
ডিএ মিলবে? কতটা? ভাতা, চাকরি, শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে বড় কী ঘোষণা থাকছে বঙ্গ বিজেপি'র প্রথম বাজেটে?
Image Credit: বাজেটে বড় কী পরিকল্পনা রেখেছে রাজ্য বিজেপি? (ফাইল ছবি)

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ডিএ কতটা মিলবে? ভাতা, চাকরি, শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে বড় কী ঘোষণা থাকছে বঙ্গ বিজেপি
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