/২০% ডিএ, মায়েদের জন্য ২১ হাজার, লক্ষ চাকরি ও শক্তিপীঠ সার্কিট; ঋণের পাহাড় মাথায় রেখেই ঘুরে দাঁড়ানোর বাজেট পেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আজ বিধানসভায় পেশ হল ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে বেলা ১২টায় এই ‘পরিবর্তনের বাজেট’ পেশ করেন রাজ্যের নতুন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। পূর্বতন সরকারের রেখে যাওয়া প্রায় ৭.৮ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল ঋণের বোঝা মাথায় নিয়েও সাধারণ মানুষ, সরকারি কর্মচারী, তরুণ প্রজন্ম এবং মহিলাদের মন জয় করতে একগুচ্ছ মেগা ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী। অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে বাজেটে বিশেষ ‘মার্শাল প্ল্যান’-এর স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেছে।
বাজেটের প্রধান ঘোষণা ও খাতভিত্তিক মূল বিষয়গুলি নিচে সাজিয়ে দেওয়া হল:
সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০% ডিএ বৃদ্ধি
বাজেটের সবচেয়ে বড় চমক রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য। দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলনরত কর্মীদের মান ভাঙাতে মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছে নতুন সরকার। এক ধাক্কায় অতিরিক্ত ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধির ঐতিহাসিক ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে থাকা ১৮% ডিএ-র সঙ্গে এই ২০% যুক্ত হয়ে রাজ্যে মোট ডিএ-র হার দাঁড়াচ্ছে ৩৮ শতাংশ। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরাও সমপরিমাণ অতিরিক্ত ২০% 'ডিয়ারনেস রিলিফ' পাবেন। ১, অক্টোবর, ২০২৬ থেকে এই বর্ধিত ডিএ কার্যকর হবে।
মহিলাদের জন্য ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ ও অন্যান্য বড় ঘোষণা
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে প্রথম মাসেই ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করে ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ চালু করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হলো। এই স্কিমে পশ্চিমবঙ্গের ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী যোগ্য মহিলারা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে সরাসরি আধার-সংযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাবেন। এই মহাবিপুল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের জন্য বাজেটে একাই ৩৬,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
মায়েদের জন্য ২১,০০০ টাকা
‘মায়ের কোল সভ্যতার সূতিকাগার’ ভাবনায় গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে ২১,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি মা ও শিশুদের জন্য ৬টি বিশেষ নিউট্রিশন কিট দেওয়া হবে।
ছাত্রীদের ড্রপ-আউট রুখতে ৫০,০০০ টাকা
উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীদের স্কুল-কলেজছুট কমাতে সরকারি বা সরকার পোষিত কলেজে আন্ডার গ্রাজুয়েট (UG) কোর্সে ভর্তির সময়ে অবিবাহিত ছাত্রীদের এককালীন ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের জন্য বাজেটে ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাঁথি ও ফলতায় নতুন মহিলা কলেজ তৈরি করা হবে।
চাকরি, নিয়োগ ও যুবকল্যাণ
রাজ্যে দ্রুত ১ লক্ষ শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে, যার মধ্যে ৩৩ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই নিয়োগের মধ্যে ২০ হাজার পুলিস বিভাগে এবং ৫০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগ করা হবে। যেখানে প্রযোজ্য, সেখানে ১০ শতাংশ পদ ‘অগ্নিবীরদের’ জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সরকারি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যে ৫ বছরের ছাড় দেওয়া হয়েছে, তা পরবর্তী ২ বছরের জন্য বহাল থাকবে।
ভরসা কর্মসূচি
এই বিশেষ কর্মসূচির আওতায় গ্র্যাজুয়েট যুবকদের মাসে ৩,০০০ টাকা এবং অন্যদের ২,০০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম হলে এবং অন্য কোনও সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা না পেলে এই ভাতা মিলবে। সরকারি ও সরকারি পোষিত কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এককালীন ৩০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করা হবে। এছাড়া ১০০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীর জন্য ‘স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কিম’-এর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়ায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলিকে ১ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে। ঝাড়গ্রামে আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
উত্তরবঙ্গের জন্য ‘বিশেষ প্যাকেজ’ ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো
দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে একটি IIT, একটি AIIMS এবং একটি ক্যানসার হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংয়ে নতুন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হবে। রাজ্যের ১৩টি মেডিক্যাল কলেজে মোট ৬৫০টি MBBS আসন বাড়ানো হবে। সিউড়ি হাসপাতালকে আরও উন্নত করা হবে।
কর মকুব ও বিএসএফ জওয়ানদের নিষ্কৃতি
বৃত্তি কর থেকে নিষ্কৃতি: বিএসএফ (BSF) জওয়ানদের বৃত্তি কর থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সাধারণের ক্ষেত্রে বৃত্তি কর বকেয়া থাকলে কারাবাসের সাজা সরিয়ে শুধু আর্থিক জরিমানা রাখা হল। কর মকুবের মাসিক আয়ের সীমা ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকা করা হল। বার্ষিক আয়ের সীমা ৬০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২.৫ লক্ষ টাকা করা হল। বার্ষিক গ্রস টার্নওভারের সীমা ৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ লক্ষ টাকা করা হল।
মদের লাইসেন্সে কঠোর নিয়ম
অর্থমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, এখন থেকে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ধর্মীয় স্থানের ১ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হবে না! তবে কলকাতা পুরসভা এলাকায় এই ন্যূনতম দূরত্ব ১ কিমি-র বদলে ৫০০ মিটার করা হবে।
পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশেষ সুবিধা
পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ‘আয়ুষ্মান ভারত কার্ড’ দেওয়া হবে। তাঁদের ‘এক দেশ এক রেশন কার্ড’ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যার ফলে তাঁরা দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে ভর্তুকি প্রাপ্ত দামে খাদ্যশস্য পাবেন। রাজ্যের অভিবাসী-প্রবণ এলাকায় বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরির জন্য বিশেষ দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি নেওয়া হবে।
পরিকাঠামো, বিমানবন্দর ও ‘বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট’
পুরুলিয়া, বালুরঘাট এবং মালদায় নতুন বিমানবন্দর তৈরি করা হবে। কোচবিহারের বিমানবন্দরের আরও উন্নতি করা হবে। ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভাগীরথী সেতু নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া চিংড়িঘাটা-নিউটাউন এলিভেটেড করিডরের জন্য ৯০০ কোটি এবং বীরভূমে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর চার লেনের ব্রিজের জন্য ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কলকাতা পুর-এলাকায় শালিমার-গার্ডেনরিচ টার্মিনাল গড়ে তোলা হবে। কালীঘাট, তারাপীঠ, কঙ্কালিতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন শক্তিপীঠের জন্য ‘হেরিটেজ কমিশন’ তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং একটি সমন্বিত ‘বেঙ্গল শক্তিপীঠ সার্কিট’ গড়ে তোলা হবে। ঘাটালে বন্যার সমস্যা সমাধানে ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরির ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী।
পাঁচটি নতুন জেলা ও নতুন পুরসভা গঠন
রাজ্যে মোট পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে— কলকাতা, বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর এবং আরামবাগ। কাঁথিতে একটি নতুন পুলিস জেলা গঠন করা হবে। গোপীবল্লভপুরে তৈরি হবে নতুন মহকুমা। শিবমন্দির, গাজোল, চাঁচল, বেলদা, বাগনান, জয়গাঁ, কোলাঘাট, কামারপুকুর এবং টুঙ্গিদিঘিতে নতুন পুরসভা গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
শিল্প, কৃষি ও ‘সিঙ্গেল উইন্ডো’
বিপুল ঋণের ফাঁস থেকে মুক্তি পেতে কর না বাড়িয়ে রাজ্যের নিজস্ব রোজগার বাড়ানোই সরকারের মূল লক্ষ্য। ব্যবসা ও শিল্পস্থাপনের লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করতে আনা হচ্ছে ‘সিঙ্গেল উইন্ডো’ (এক জানলা) ব্যবস্থা। ভারী শিল্পে জোর দেওয়ার পাশাপাশি নতুন শিল্প করিডোর তৈরি হবে এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প (MSME) ও কৃষি ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
“ট্রেডমিলে দাঁড়িয়ে অবাস্তব বাজেট করার দিন শেষ”— এই কড়া বার্তা দিয়ে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত স্পষ্ট করেছেন, এই বাজেট কেবল অর্থবর্ষের বাকি থাকা ৮ মাসের জন্য হলেও, এটিই আগামী দিনে স্বনির্ভর ও উন্নত বাংলা গড়ার আসল ব্লুপ্রিন্ট। একদিকে ঋণের কিস্তি মেটানো, অন্যদিকে সামাজিক সুরক্ষা ও পরিকাঠামোয় বিপুল খরচ— সব মিলিয়ে এক সুষম ও প্রগতিশীল বাজেট উপহার দিল নতুন সরকার।