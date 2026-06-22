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২০% ডিএ, মায়েদের জন্য ২১ হাজার, লক্ষ চাকরি ও শক্তিপীঠ সার্কিট; ঋণের পাহাড় মাথায় রেখেই ঘুরে দাঁড়ানোর বাজেট পেশ

Bengal Budget Highlights: কর্মসংস্থান, শিল্প বিনিয়োগ, পে কমিশন, DA বৃদ্ধি নিয়ে এদিন বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ এর পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, এখন থেকে কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ধর্মীয় স্থানের ১ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হবে না।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 22, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:12 PM IST
২০% ডিএ, মায়েদের জন্য ২১ হাজার, লক্ষ চাকরি ও শক্তিপীঠ সার্কিট; ঋণের পাহাড় মাথায় রেখেই ঘুরে দাঁড়ানোর বাজেট পেশ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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