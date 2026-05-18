7th pay commission in West Bengal: বড় সিদ্ধান্ত নবান্নে: মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকেই সপ্তম পে কমিশন গঠনে সিলমোহর, আর বকেয়া DA?

West Bengal Cabinet Approves 7th Pay Commission: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের মাত্র দেড় সপ্তাহের মধ্যেই পূরণ হলো সংকল্পপত্রের বড় প্রতিশ্রুতি। নবান্নে আয়োজিত দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে অবশেষে অনুমোদন পেল সপ্তম বেতন কমিশন। রাজ্য সরকারি কর্মচারী, বোর্ড, নিগম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে এই কমিশন গঠন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের বকেয়া ডিএ এবং বেতন বৈষম্য মেটানোর লক্ষ্যে সরকারের এই মাস্টারস্ট্রোক।

Written BySoumita MukherjeeUpdated bySoumita Mukherjee
Published: May 18, 2026, 02:17 PM IST|Updated: May 18, 2026, 02:39 PM IST
Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

