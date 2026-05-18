/7th pay commission in West Bengal: বড় সিদ্ধান্ত নবান্নে: মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকেই সপ্তম পে কমিশন গঠনে সিলমোহর, আর বকেয়া DA?

West Bengal Cabinet Approves 7th Pay Commission: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের মাত্র দেড় সপ্তাহের মধ্যেই পূরণ হলো সংকল্পপত্রের বড় প্রতিশ্রুতি। নবান্নে আয়োজিত দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে অবশেষে অনুমোদন পেল সপ্তম বেতন কমিশন। রাজ্য সরকারি কর্মচারী, বোর্ড, নিগম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে এই কমিশন গঠন করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের বকেয়া ডিএ এবং বেতন বৈষম্য মেটানোর লক্ষ্যে সরকারের এই মাস্টারস্ট্রোক।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: শিক্ষক-শিক্ষিকা, রাজ্য সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বোর্ড ও নিগমের কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। রাজ্যে গঠিত হতে চলেছে বহুপ্রতীক্ষিত সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission)। আজ, সোমবার নবান্নে নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার মাত্র দেড় সপ্তাহের মাথায় শুভেন্দু অধিকারীর এই সিদ্ধান্তকে রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে এক বিরাট ‘মাস্টারস্ট্রোক’ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আরও পাঁচজন মন্ত্রী। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রিসভার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন, “রাজ্য সরকারি কর্মী, বোর্ড, নিগম, স্থানীয় সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের লক্ষ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।” তবে একই সঙ্গে তিনি এও স্পষ্ট করে দেন যে, কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে আজকের মন্ত্রিসভায় কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।
উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ‘সংকল্পপত্র’ বা নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য এই সপ্তম পে কমিশন চালু করার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনী প্রচারের ময়দানেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বারবার বাংলায় পরিবর্তন হলে কেন্দ্রীয় হারে বেতন কাঠামো চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাজ্যে ঐতিহাসিক পালাবদলের পর থেকেই স্বাভাবিকভাবেই সরকারি কর্মচারী মহলে এই সিদ্ধান্তের দিন গোনা শুরু হয়েছিল।
গত সোমবার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজেই জানিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকেই আর জি কর কাণ্ড, নারী নির্যাতন, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমনের পাশাপাশি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়— পে কমিশন এবং বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) নিয়ে বড় আলোচনা হবে। সেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকের বৈঠকের পর স্পষ্ট হয়ে গেল, কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার দিন এবার শেষ হতে চলেছে।
বিগত সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের কর্মীদের ডিএ বা মহার্ঘ ভাতার ফারাক নিয়ে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালত রাজ্য সরকারকে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আদালতের দেওয়া সময়সীমার মধ্যেও পুরো বকেয়া মেটানো সম্ভব হয়নি। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত একাংশের বকেয়া মেটানো হলেও, ২০০৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা এখনও অধরা রয়ে গেছে। কর্মচারীদের দাবি ছিল, সপ্তম বেতন কমিশন পুরোদমে চালু হলে একধাক্কায় তাঁদের মূল বেতন অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে এবং কেন্দ্রীয় হারের সঙ্গে রাজ্যের বেতনের যে বিশাল ফারাক তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই কমে আসবে। আজকের মন্ত্রিসভার এই অনুমোদন সেই আশাকেই বাস্তবে রূপ দিতে চলেছে।
প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই শুভেন্দু অধিকারীর সরকার বিএসএফ-কে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমি হস্তান্তর, আয়ুষ্মান ভারত ও জল জীবন মিশনের মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে চালু করা, সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা একধাক্কায় ৫ বছর বৃদ্ধি এবং ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ চালু করার মতো একগুচ্ছ জনমুখী সিদ্ধান্ত নিয়ে চমক দিয়েছিল। আর আজ দ্বিতীয় বৈঠকেই রাজ্যের চালিকাশক্তি অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে সরকার বুঝিয়ে দিল, তারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কতটা তৎপর। যদিও ডিএ নিয়ে আজ কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি, তবুও সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের এই খুশির খবরের পর নবান্ন থেকে শুরু করে মহাকরণ, বিভিন্ন জেলা অফিস এবং স্কুল-কলেজগুলিতে খুশির হাওয়া। কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)