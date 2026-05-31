/Bengal Cabinet Expansion: সোম শপথে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে চমক, কারা রয়েছেন সম্ভাব্য তালিকায়? রবি রাতেই এল বিরাট আপডেট

রাত পোহালেই সম্প্রসারিত হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) মন্ত্রিসভা। কারা পাচ্ছেন মন্ত্রীত্বের গুরুদায়িত্ব। চলে এল বড় আপডেট..
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: শপথ গ্রহণের তিন সপ্তাহ পর আগামিকাল সম্প্রসারিত হচ্ছে শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) মন্ত্রিসভা। প্রথম দফায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন শুভেন্দু ছাড়াও ৫ জন। আর এবার মন্ত্রী হিসবে শপথ নিতে পারেন ৩৫ বিধায়ক। সূত্রের খবর, রাজ্য মন্ত্রিসভা হতে চলেছে ৪২ জনের। নতুন মন্ত্রীদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে লোকভবনে।
মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য তালিকায় যে নামগুলি উঠে আসছে
আনন্দময় বর্মন (মাটিগারা নকশালবাড়ি )
উমেশ রায় (বালী)
পূর্ণিমা চক্রবর্তী (শ্যামপুকুর )
অর্জুন সিং (নোয়াপাড়া)
সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় (নৈহাটি )
মালতী রাভা রায় (তুফানগঞ্জ )
শংকর ঘোষ (শিলিগুড়ি )
স্বপন দাশগুপ্ত (রাসবিহারী )
তাপস রায় ( মানিকতলা )
গৌরী শংকর ঘোষ (মুর্শিদাবাদ )
দীপক বর্মন (ফালাকাটা)
রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (সোনারপুর দক্ষিণ)
প্রণত টুডু (ঝাড়গ্রাম)
বিজেপি সূত্রে খবর, এবার মন্ত্রিসভায় থাকবে বেশ কিছু চমক। যেসব বিধায়কদের নাম উঠে আসছে তাদের অধিকাংশই বঙ্গ রাজনীতিতে পরিচিত নাম। উত্তর থেকে দক্ষিণ, সব জায়গার বিধায়করাই রয়েছেন তালিকায়। মন্ত্রিত্বের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন রাজেশ কুমার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, জুয়েল মুর্মু, সারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও সজল ঘোষও। দেখা যাক এবার কারা মন্ত্রীর হট সিটে বসেন। প্রথম দফায় শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর এবং প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী হয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পালকে দেওয়া হয় নারী ও শিশুকল্যাণ, পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নিশীথ প্রামাণিককে, খাদ্য দফতর দেওয়া হয়েছে অশোক কীর্তনীয়াকে ৷ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ, সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী হয়েছিল ক্ষুদিরাম টুডু।
