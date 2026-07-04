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রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে একলাফে ৫০০০ টাকা: কবে থেকে কার্যকর এই নতুন বেতন? মন্ত্রিসভার বড় সিদ্ধান্ত

WestBengal Govt Employee salary hike news: চলতি বছরের বাজেটে আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের ভাতা বা মাসিক বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলেও, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম) কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তবে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে এই কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করল সরকার।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 04, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:55 AM IST
রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে একলাফে ৫০০০ টাকা: কবে থেকে কার্যকর এই নতুন বেতন? মন্ত্রিসভার বড় সিদ্ধান্ত
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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