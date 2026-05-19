/Bengal CM Suvendu Adhikari: শুভেন্দু অধিকারীর বড় সিদ্ধান্ত; দফতরে-দফতরে গেল জরুরি নির্দেশ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতরে খরচে লাগাম টানতে কড়া নির্দেশ দিল নবান্ন (Nabanna)। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) নির্দেশে জারি হওয়া মুখ্যসচিবের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি কাজে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো, জ্বালানি সাশ্রয়, গণপরিবহণের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত দফতর, জেলা প্রশাসন, বোর্ড, কর্পোরেশন, সরকারি সংস্থা এবং সরকারি অর্থপুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়েছে।
মুখ্যসচিবের দফতর থেকে নির্দেশিকা
১৮ মে মুখ্যসচিবের দফতর থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সরকারি কাজে সর্বাধিক ভিডিয়ো কনফারেন্স, ভার্চুয়াল বৈঠক এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’-এর ব্যবস্থাও চালুর কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় সফর কমানো, সরকারি কর্মীদের গণপরিবহণ, কার পুলিং এবং বৈদ্যুতিক যান ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং শক্তি সংরক্ষণ
নবান্নের নির্দেশে সরকারি দফতরগুলিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং শক্তি সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পেপারলেস অফিস, ই-অফিস ব্যবস্থা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ‘স্বদেশি’ উদ্যোগকে উৎসাহ দিতে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।
প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার
সরকারি নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, জীবনযাপনে পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তুলতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ভোজ্য তেল ব্যবহার, প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ, বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে সরকার।
পৃথক অ্যাকশন প্ল্যান
এছাড়াও ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য প্রতিটি সরকারি দফতর এবং জেলা প্রশাসনকে পৃথক অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে তাৎক্ষণিক, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের রূপরেখা, নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফলের উল্লেখ রাখতে হবে। আগামী ২২ মে-র মধ্যে সেই পরিকল্পনা মুখ্যসচিবের দফতরে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি আগামী ১ জুলাই থেকে মাসিক রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ
সমস্ত অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব, সচিব এবং জেলাশাসকদের এই নির্দেশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাঁদের অধীনস্থ সমস্ত দফতর ও সংস্থায় দ্রুত এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।
