Bengal CM Suvendu Adhikari: কী খেতে ভালোবাসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু? ক্লাস ইলেভেনের ছেলের ছিল কোন 'আশ্চর্য ক্ষমতা'? মা গায়ত্রী দেবী- বাবা শিশির অধিকারী খুললেন স্মৃতির আগল

Bengal CM Suvendu Adhikari: কী খেতে ভালোবাসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু? ক্লাস ইলেভেনের ছেলের ছিল কোন 'আশ্চর্য ক্ষমতা'? মা গায়ত্রী দেবী- বাবা শিশির অধিকারী খুললেন স্মৃতির আগল
Suvendu Adhikari mother Gayatri Adhikari and father Sisir Adhikari tells: গায়ত্রী দেবী বলেন, "ছেলে জেতার পর, আমার ঘরের উপর পদ্মফুল ফুটেছে এত বড় বড়।" কলেজ জীবন থেকে ছেলের রাজনৈতিক জীবনের কথা উঠে আসে শুভেন্দু অধিকারী মায়ের কথায়। আর বাবা শিশির অধিকারী বলেন, "এ যেন মানুষের উন্নয়ন করতে পারে।"
পিয়ালি মিত্র ও কিরণ মান্না: টিভিতেই দেখেছেন ছেলের শপথগ্রহণ। ছেলে এখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। গর্ব মিশ্রিত আনন্দাশ্রু মা গায়ত্রী অধিকারীর চোখে। মুখ্যমন্ত্রীর মায়ের কথায় উঠে এল ছেলের রাজনৈতিক জীবন শুরুর অতীত স্মৃতিচারণা থেকে, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কী খেতে ভালোবাসেন তাও। তবে বাবা শিশির অধিকারীর অবশ্য ছেলে শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় 'গর্ববোধ' করতে নারাজ। তাঁর কথায় উঠে এল ছেলে শুভেন্দুর উদ্দেশে 'আমি নয়, আমরা' মন্ত্র। বললেন, "মূল মন্ত্র এটাই। আমরা। আমি নয়।"
গায়ত্রী দেবী বলেন, "ছেলে জেতার পর, আমার ঘরের উপর পদ্মফুল ফুটেছে এত বড় বড়।" তিনি বলেন, কলেজে ঢোকার পর শুভেন্দু অধিকারী প্রথম ঘর থেকে বেরোন। তার আগে বিকেল হতেই একটা বালতি আর শাবল নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী করে চলে যেতেন বাগানে। এখন যে বাগান গ্যারেজ হয়েছে। কী খেতে ভালোবাসেন বাংলার বিজেপি সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী? মুখ্যমন্ত্রী-জননী বলেন, শুভেন্দু অধিকারী ভালোবাসেন গরম ভাতে জল ঢেলে খেতে। সঙ্গে একটু আলুসেদ্ধ, মাছভাজা। বলেন, "আমায় বলবে গরম ভাতে জল ঢেলে দাও। সঙ্গে একটু আলুভাতে। মাছভাজা। একটু ডিমের বাউলে। ব্যস এই টুকুই... ছোটো মৌরলা মাছ খেতে ভালোবাসত।"
জানান, ছেলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় ভালো লাগছে তাঁর। তবে ছেলে যে বাড়িতে আসার সময় পায়নি, সেকথাও জানান তিনি। বলেন, "ভালো লাগছে... তবে বাড়িতে তো আসেইনি। বাড়িতে ৪-৫ দিন আসেনি। আসছিল, তখনই ওই ছেলেটা মারা যাওয়ার খবর আস।" কলেজ জীবন থেকে ছেলের রাজনৈতিক জীবনের কথা উঠে আসে শুভেন্দু অধিকারী মায়ের কথায়। ছোটো থেকেই ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ভালোবাসেন পান্তা খেতে।
তবে বাবা শিশির অধিকারী কিন্তু ছেলে শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় আবেগতাড়িত হলেও অতিরিক্ত গর্ববোধ করতে নারাজ। কারণ তাঁর কথায়, "গর্ব কেন হবে? মানুষের মধ্যে থেকে মানুষই মুখ্যমন্ত্রী হয়। মানুষের হয়ে মানুষের সেবা করুক। এটাই। এতে কোনও গর্ববোধের কিছু নেই।" বলেন, "ঠাকুরের কাছে শুধু প্রার্থনা। স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরহংসদেব, শ্যামাপ্রসাদজির মতো মানুষ তাঁরা আশীর্বাদ করুক। এ যেন মানুষের উন্নয়ন করতে পারে।"
শিশির অধিকারী আরও বলেন, ক্লাস ইলেভেনের শুভেন্দু অধিকারী তাঁর সঙ্গে (শিশির অধিকারীর সঙ্গে) দেখা করতে আসা লোকজনকে দেখে বলে দিতেন, "এ লোকটা ভালো। এ লোকটা খারাপ।" বলেন, "লম্বা চুল ছিল। শনিবার হলেই রুমালে করে খুচরো পয়সা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যেত।" তাই ভেবেছিলেন, ছেলে শুভেন্দু বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর ক্লাস ইলেভেনের পরই শুভেন্দুর জীবন'টার্ন' নেয়। একইসঙ্গে ২০২০-তে শুভেন্দু অধিকারীর তৃণমূল ছাড়ার সিদ্ধান্ত 'আপনারা যা ভাবছেন, তা হয়তো ঠিক' বলেও উল্লেখ করেন।
এদিন গেরুয়া বসন পরে শপথ নিতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথগ্রহণে গুরুত্ব পায় 'আমি নয়, আমরা'। রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে প্রতি মুহূর্তে নিয়োজিত থাকবে তাঁর সরকার, শপথে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এই প্রতিশ্রুতিই দেন শুভেন্দু অধিকারী।
আরও পড়ুন, West Bengal Oath Taking Ceremony: শপথ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, মন্ত্রিসভায় দিলীপ-অগ্নিমিত্রা-নিশীথ সহ আর কে কে?
আরও পড়ুন, Suvendu Adhikari Oath Ceremony: আজ সবুজ ময়দান গেরুয়া, ব্রিগেডে পদ্ম-সুনামির আবেগ ছুঁয়েছে আসমান, দেখুন সব দুর্দান্ত ছবি
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)