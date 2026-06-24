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মাত্র ২ মিনিটে সমাধান ৭ বছরের সমস্যার! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কল্যাণে ৭ দিনেই হবে চাকরি; তফাত শুধু মানসিকতায়?

Bengal CM Suvendu Adhikari: মাত্র একটা সই। সেই সইটি প্রয়োজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। বাংলার আগের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নতুন মুখ্যমন্ত্রীও তাই। তফাৎ শুধু মানসিকতায়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 24, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:24 PM IST
মাত্র ২ মিনিটে সমাধান ৭ বছরের সমস্যার! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কল্যাণে ৭ দিনেই হবে চাকরি; তফাত শুধু মানসিকতায়?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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