/মাত্র ২ মিনিটে সমাধান ৭ বছরের সমস্যার! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কল্যাণে ৭ দিনেই হবে চাকরি; তফাত শুধু মানসিকতায়?

অয়ন ঘোষাল: মাত্র ২ মিনিটে মিটল ৭ বছরের সংকট! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বদান্যতায় ৭ দিনেই হবে চাকরি-- মিলল এমনই আশ্বাস। অন্য আর একটি ঘটনায় অসুস্থ সন্তানের লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য প্রয়োজনের লাখ লাখ টাকা পেল তার পরিবার। এরও ব্যবস্থা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর হস্তক্ষেপেই। দুটি ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক মুখ সামনে এসেছে। যা দেখে রাজ্যবাসী আশ্বস্ত হয়েছেন সন্দেহ নেই! অনেকেই বলছেন, আগেও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবারও মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী! কিন্তু এবার যে সুরাহাটা লহমায় ঘটে গেল, তার কারণ 'তফাত শুধু মানসিকতায়'।
'আপনি আসবেন বা বারবার'
মাত্র একটা সই। সেই সইটি প্রয়োজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। বাংলার আগের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নতুন মুখ্যমন্ত্রীও তা-ই। তবে, তফাৎ শুধু মানসিকতায়। ৭ বছর আগে অন-ডিউটি অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিসকর্মী অয়ন দাসের। তাঁর স্ত্রী মীনাক্ষী দাস স্নাতক। স্বামীর চাকরি তাঁর পাওয়ার কথা। ২০১৯ সালের অক্টোবরে সমস্ত পেপার জমা দিয়েছিলেন নবান্নে। তারপর সর্ষের তেলের ঘানির মতো শুধু ঘুরপাক খেয়েছেন বলে তাঁর দাবি। শেষদিকে নবান্নের আধিকারিকেরা নাকি বিরক্তির সঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন, 'আপনি এইভাবে বারবার আসেন কেন? আপনার গতিবিধি সিসিটিভি'তে রেকর্ড হচ্ছে। আপনি আসবেন বা বারবার।'
নীরবে চোখের জল
এরপর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। এতদিন মুখ বুজে চোখের জল ফেলেছেন মীনাক্ষী দাস। এদিকে চরম আর্থিক অনটনের সঙ্গেও লড়াই করে চলেছেন ৩৬ বছরের মীনাক্ষী।
২ মিনিটে সমাধান
এতকিছুর পরে, আজ, বুধবার ২ মিনিটে এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে। তাঁকে জানানো হল-- 'সই হয়ে যাবে। আপনি ৭ দিনের মধ্যে কমপেনশেসন গ্রাউন্ডে চাকরি পাবেন।' মীনাক্ষীকে জানিয়ে দিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী।
তৎক্ষণাৎ ৫ লাখ টাকা
রয়েছে শুভেন্দুর আর একটি এরকম ব্যক্তিগত-জনকল্যাণমূলক কাজ। একটি কেসে রাজ্য হেলথ স্কিম থেকে তাৎক্ষণিক ৫ লাখ টাকা দিল্লির হাসপাতালে ট্রান্সফার করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কেসে মোট ২০ লাখ টাকা প্রয়োজন। বাকি ১৫ লাখ কেন্দ্রীয় হেলথ স্কিম RNA থেকে পাওয়ার কথা। ওই ৫ আর এই ১৫-- দুটো মিলিয়ে ২০ লাখ টাকা হলে ১৫ দিনের মধ্যে সন্তানের লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়ে যাবে বলে আশা শুভজিৎ রায়ের।
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