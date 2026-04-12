Mamata Banerjee: এক পার্টিকে ভাগ করতে ১০০০ কোটি টাকা ডিল, শাক দিয়ে কত মাছ ঢাকবেন?: মোদীকে নিশানা মমতার

Mamata Banerjee: এক পার্টিকে ভাগ করতে ১০০০ কোটি টাকা ডিল, শাক দিয়ে কত মাছ ঢাকবেন?: মোদীকে নিশানা মমতার
Mamata Banerjee: ভোটের মুখে বঙ্গ রাজনীতিতে বিস্ফোরণ। একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, বাংলায় মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করে ভোট কাটার ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। সেই ষড়যন্ত্রের মূল পাণ্ডা নাকি আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাস ব্যুরো: ভোট-বাংলায় 'বিভাজনের রাজনীতি'। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বিজেপির গোপন আঁতাঁত ভিডিয়ো প্রকাশ্যে! 'কত শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেন', মোদীকে নিশানা করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মমতা বলেন, 'একটা পার্টিকে ভাগ করার জন্য়, হিন্দু-মুসলমান, এক হাজার কোটি টাকার ডিল করেছে। তারজন্য মোদীবাবুকে রাস্তায় নামতে হয়েছে। তিনি বলছেন, এটা নাকি আর্টিফিশিয়াল'! তাঁর দাবি, 'যে করেছে, সে তো বলছে ভিডিয়োটা সত্য। কত শাক দিয়ে কত মাছ ঢাকবেন'!
ভোটের মুখে বঙ্গ রাজনীতিতে বিস্ফোরণ। একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, বাংলায় মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করে ভোট কাটার ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। সেই ষড়যন্ত্রের মূল পাণ্ডা নাকি আম জনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীর! তাতে মদত দিচ্ছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতর। সঙ্গে শুভেন্দুর অধিকারী ও একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখমন্ত্রী।
সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা। তবে তৃণমূলের প্রকাশিত সেই ভিডিয়োতে অত্যন্ত বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা দিয়েছে হুমায়ুন কবীরকে। বলছেন, যত বেশি মুসলিম ভোট নিজের দিকে টানবেন, তত বেশি হিন্দু ভোট মেরুকরণের মাধ্যমে চলে যাবে বিজেপির দিকে। মমতার ওপর থেকে মুসলিম ভরসা সরে গেলে হিন্দুরা বিকল্প হিসেবে বিজেপিকেই বেছে নেবে। হুমায়ুনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'মুসলিমরা খুব সরল, তাদের বোকা বানানো সহজ'। এই কাজের জন্য বিনিময়ে প্রতিটি কেন্দ্রে ৩-৪ কোটি টাকা করে মোট ১০০০ কোটি টাকার দাবি করেছেন হুমায়ুন। তার মধ্যে ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা 'অ্যাডভান্স' দেওয়ার কথা বলছেন তিনি।
এর আগে, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে নির্বাচনী জনসভায় হুমায়ুনের ভিডিয়ো বিতর্কে মুখ খুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেছিলেন, 'ভোট যত এগিয়ে আসছে, তৃণমূল নিজেদের পরাজয় দেখতে পাচ্ছে। তাই AI ব্য়বহার করে, ভুয়ো ভিডিও বানিয়ে মিথ্য়ে প্রচার শুরু করেছে। অসম আর পুদুচ্চেরীতেও হয়েছে এমন। আপনাদের সতর্ক করছি। এগুলিতে বিভ্রান্ত হবেন না। ভোট দিতে যান দলে দলে। জয়ী করুন বিজেপি-কে'। এবার পালটা কটাক্ষ করলেন মমতা।
