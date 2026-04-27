Zee News Bengali
PM Modi on Bengal: বাংলায় 'ওয়েভ অফ চেঞ্জ'? বাংলা বিজেপি'রই? যে-সে কেউ নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলছেন ইঙ্গিত-অঙ্ক

PM Modi ON West Bengal Assembly Election 2026 Exit Poll Analysis: বাংলার প্রথম দফার ভোটের পর এগিয়ে কোন দল? বাংলার মসনদে কে? এগিয়ে তৃণমূল, না, বিজেপি? নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, বঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল হলেও কোনো বুথফেরত সমীক্ষা বা এগজিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। তবে, আলোচনা-অনুমান থাকেই!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 27, 2026, 02:39 PM IST
PM Modi on Bengal: বাংলায় 'ওয়েভ অফ চেঞ্জ'? বাংলা বিজেপি'রই? যে-সে কেউ নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলছেন ইঙ্গিত-অঙ্ক
এক্সিট পোল নিয়ে মাথা ঘামাবেন কেন, যদি পেয়ে যান এত বড় পর্যবেক্ষণ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার প্রথম দফার ভোটের পর এগিয়ে কোন দল? পরের দফা ২৯ এপ্রিলে কার চাপ বেশি? বাংলার মসনদে কে বসতে চলেছে? প্রথম দফার পরে বুথফেরত সমীক্ষায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কোথায় এগিয়ে তৃণমূল, কোথায় বিজেপি? এই সব প্রশ্নের মধ্যেই শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (PM Narendra Modi) ভয়ংকর আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর। তিনি (PM Modi) পরিষ্কার বলে দিলেন, বাংলায় বিজেপিই জিতছে (victory of BJP)।

পরিবর্তনের ঢেউ

একটি নির্বাচনী জনসভায় (election rally) ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী (PM Modi) বলেন, "আমি পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলায় প্রথম দফার নির্বাচনে যে-হারে ভোট পড়েছে, তা রাজ্যে পরিবর্তনের ঢেউকেই (wave of change in Bengal) নিশ্চিত করেছে। বিজেপির প্রতি মানুষের যে সমর্থন দেখা গিয়েছে, তা (তামিলনাড়ু ও বাংলায়) বিজেপির জয়কেই (victory of BJP)
ইঙ্গিত করছে!

বুথফেরত সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Polls) কবে প্রকাশিত হবে? নির্বাচন কমিশন (ECI) স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ (২৩ এপ্রিল) শুরু হলেও তার ঠিক পরেই কোনো বুথফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশন এক্সিট পোল প্রকাশের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম জারি করেছে। এবং সেই নিয়ম সর্বত্রই মানা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে এগজিট পোলের উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে, যা ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট পর্যন্ত কার্যকর। বাংলা-সহ আরও পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের সবকটি দফার ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সংবাদমাধ্যম বা সংস্থা এই ধরনের সমীক্ষা প্রকাশ করতে পারবে না। 

২৩ এবং ২৯ এপ্রিল

পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় (২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল) ভোটগ্রহণ। ২৯ এপ্রিল শেষ দফার ভোট শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা পর থেকে এক্সিট পোল দেখানো সম্ভব হবে, তার আগে নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার করা বুথফেরত সমীক্ষাগুলি তাই আগামী ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের পরই একমাত্র সংবাদমাধ্যমে দেখা যাবে। এর আগে কোনোভাবেই তা জনসমক্ষে আনা যাবে না, হলে সেটা আইনত দণ্ডনীয়।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১-এর ১২৬এ (Section 126A) ধারা অনুযায়ী, ভোট চলাকালীন বা নির্ধারিত সময়ের আগে বুথফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করা গুরুতর অপরাধ। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে দুবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে। ভোটারদের উপর যাতে কোনো বিশেষ সমীক্ষার প্রভাব না পড়ে, তা নিশ্চিত করতেই এই নিষেধাজ্ঞা।

অনুমান, পাল্টা-অনুমান

তবে অনুমান, পাল্টা-অনুমানের রাস্তা বন্ধ হয়নি। এ বিষয়ে সামিল হয়েছে খোদ সাগরপারের কোম্পানিও। মার্কিন-ভিত্তিক পলিমার্কেট থেকে পালোধি সাট্টা বাজার-- সকলেই নিজের মতো  অঙ্ক কষেছে। অঙ্ক জনমনেও। কত শতাংশ ভোট পড়েছে (যা এবারে রেকর্ড), তার কতটা শাসকদলের পক্ষের, কতটা শাসকবিরোধী-- তার একটা অনুমান-অঙ্ক চলছেইর আর তা থেকে বেরিয়ে আসছে অবিশ্বাস্য সব রেজাল্ট!

স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ

পশ্চিমবঙ্গে এবার তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসার লক্ষ্যে লড়ছেন, অন্যদিকে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বাংলায় সরকার গঠনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসও এই লড়াইয়ে সামিল। এদিকে এবারে বাংলার ভোটে ঘটেছে অবিশ্বাস্য ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার নির্বাচনের স্ক্রুটিনির পর ভোটদানের হার বেড়েছে। এ রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৯৩.১৯ শতাংশ! যা নির্বাচন কমিশনের মতে, স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ। জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, কোচবিহারে সর্বোচ্চ ৯৬.২ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্য দিকে, কালিম্পং জেলায় পড়েছে সব থেকে কম-- ৮৩.০৪ শতাংশ ভোট। এই দফায় মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৩০৪ জন ভোটার তালিকাভুক্ত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে ভোট দিয়েছেন, ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬২ হাজার ১৬৮ জন। এই ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ছিলেন ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৪৯, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৫।

'পলিমার্কেট'

এবার আসা যাক সমীক্ষার প্রশ্নে।  আমেরিকার জনপ্রিয় প্রেডিকশন মার্কেট বা বেটিং সাইট 'পলিমার্কেট' (Polymarket)-এর পর্যবেক্ষণ থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার মসনদ দখল নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাসই পাওয়া যাচ্ছে। এদের মতে, বিজেপির পাল্লাই কিছুটা ভারী করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। 'পলিমার্কেটে'র মতে, রাজ্য়ে ৪৭ শতাংশ মানুষই মনে করছেন, তৃণমূলই ক্ষমতা ধরে রাখবে। বাংলার মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ তৃণমূলের শক্তির উৎস, যেটা মাথায় রাখতেই হচ্ছে তাঁদের, যাঁরা বাংলার ভোটফল নিয়ে বাজি ধরছেন। আর বিজেপি? কী ট্রেন্ড 'পলিমার্কেটে'? বাজির দরে আপাতত শাসকদল তৃণমূলের চেয়ে সামান্য এগিয়েই প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। আমেরিকার এই বেটিং সাইটে তারা পাচ্ছে ৫২ শতাংশ। ১৫২ আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এখনও বাকি ১৪২টি সিটে। প্রথম দফাতেই ভোটের হার ৯৩ শতাংশ ছাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটে এযাবৎকালের মধ্যে এটা সর্বোচ্চ ভোটার-উপস্থিতি।

ফলোদি সাট্টা বাজার

কী বলছে অন্য সমীক্ষা? ফলোদি সাট্টা বাজারও নির্বাচনী পূর্বাভাসের জন্য পরিচিত। তারা আদতে একটি বেটিং নেটওয়ার্ক। তাদের অনুমান, এবারের লড়াইটি প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন ও রক্তাক্ত হচ্ছে। একদিকে চ্যালেঞ্জার ভারতীয় জনতা পার্টি, অন্য দিকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। উভয় পক্ষই একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারের দাবি করছে। বাংলায় ২৯৪ সদস্যের বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ১৫৮–১৬১টি আসন জিততে পারে বলে আশা ফলোদি সাট্টা বাজারের তরফে। বিজেপি পেতে পারে ১২৭–১৩০টি আসন। ২০২১ সালের নির্বাচনের তুলনায় ব্যবধান অনেকটাই কমবে দুই দলের। তবে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা এই নির্বাচনে প্রান্তিক শক্তি হিসেবেই থেকে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০২১-এর প্রেক্ষিত

একটু দেখে নেওয়া যাক, ঠিক আগের ভোটে কী ঘটেছে? ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বুথফেরত সমীক্ষা বলেছিল, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। এও বলা হয়েছিল, কোনওপক্ষই সুস্পষ্টভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। কেউ কেউ টিএমসিকে এগিয়ে রাখলেও, আসন ছিল অনেক কম। কিন্তু রেজাল্ট বেরেলে দেখা যায়, তৃণমূল বিপুল জয় পেয়েছে। তৃণমূল ২১৩, বিজেপি ৭৭। গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, যেখানে বিজেপি প্রায় ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭৭টি আসন দখল করে। কংগ্রেস-বাম জোট ১০ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ১টি আসনে জয়লাভ করতে পারে। ২০২১ সালে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে আসনের ব্যবধান ছিল ১৩০-এর বেশি; এবার প্রথম দফার ভোটের পরে বেটিং বাজারের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সেই ব্যবধান এবার নাটকীয়ভাবে কমতে চলেছে। কমে তা ৩০-এর কাছাকাছি চলে আসতে পারে।

অতীত-নজির

গত বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে দেখা গিয়েছে, যেখানেই ভোটার-উপস্থিতি আগের নির্বাচনের চেয়ে কম হয়েছে বা সমান থেকেছে, সেখানেই ( অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই) লাভবান হয়েছে ক্ষমতাসীন দলই। আর বাড়লে? সেটা কি মসনদে-বসে-থাকা দলের পক্ষে আশঙ্কার? না, এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। ছত্তীসগঢ়, রাজস্থান, তেলঙ্গানা, পঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলিতে ভোটার-উপস্থিতি ১ বা ২ শতাংশ কমে বা ১ বা ২ শতাংশ বেশিতেও সরকার বদল হয়েছে। তবে একটা মত বলছে, যখন ভোটারের উপস্থিতি আগের চেয়ে অন্তত ৭ শতাংশ বেশি হয়, তখন এর দুটো অর্থ থাকে। এক, হয় জনগণ বর্তমান সরকারকে পূর্ণ শক্তিতে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চায়। অথবা তারা বর্তমান সরকারকে পূর্ণ শক্তিতে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়। 

জনতা জনার্দনই

তবে শেষমেশ সব হিসেব উল্টে দিতে পারে জনতা জনার্দনই! এটা সবাই মানে। ঐতিহাসিকভাবে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের উপস্থিতিতে বড় ধরনের লাফ অনেক সময় বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত দেয়। তবে, সেটাও একমাত্রিক। সমস্ত অনুমান অঙ্ক সমীক্ষা-- অতীতে বহুবার ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। সেই হিসেবে এবারের নির্বাচনের ফলাফল আন্দাজ করা শুধু কঠিনই নয়, বেশি কঠিন। ফলে, ৪ মে বেলা ১২টা পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা ছাড়া সাধারণের হাতে আর রইল কী?

(প্রথম দফার বিশ্লেষণ কোনোভাবেই বুথফেরত সমীক্ষা বা Exit Poll নয়। নিছক রাজনৈতিক মূল্যায়ন। যেখানে সমস্ত পক্ষের তথ্য মতামত অনুমান-বয়ান সংগ্রহ করে একত্রে সন্নিবেশিত। কেউ এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সচেতন পাঠক যা বুঝবেন, যা ভাববেন তা স্বদায়িত্বে। এতে আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের।

