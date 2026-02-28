English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Final Voter List: বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ বাংলার ১ কোটি ২৩ লাখ ভোটার...

Final Voter List: বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ বাংলার ১ কোটি ২৩ লাখ ভোটার...

Bengal Final Voter List out: বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর তাতেই দেখা যাচ্ছে রাজ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ৭,০৪,৫৯,২৮৪।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 28, 2026, 06:47 PM IST
Final Voter List: বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ বাংলার ১ কোটি ২৩ লাখ ভোটার...
নিজস্ব ছবি

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: বাংলার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর সেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা গেল, ফাইনাল লিস্টে বাদ পড়েছে রাজ্যের ১ কোটি ২৩ লাখেরও বেশি ভোটারের নাম। মোট ১,২৩,৭৩,২৬৭ নাম এখনও পর্যন্ত বাদ পড়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। যার মধ্যে রয়েছে ডিলিট ও অ্যাডজুডিকেশন, দুটোই। 

Add Zee News as a Preferred Source

বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর তাতেই দেখা যাচ্ছে রাজ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ৭,০৪,৫৯,২৮৪। এর মধ্যে পুরুষ ৩,৬০,২২,৬৪২, মহিলা ৩,৪৪,৩৫,২৬০ এবং তৃতীয় লিঙ্গ ১,৩৮২ জন। সংশোধন পর্বে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন ১,৮২,০৩৬ জন ভোটার। আর বাদ পড়েছে ৫,৪৬,০৫৩টি নাম। রাজ্যের লিঙ্গ অনুপাত ৯৫৬ অপরিবর্তিত রয়েছে

এখন খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮,২০,৮৯৯ নাম। এরপর ফর্ম-৭ ডিলিশনের মাধ্যমে নতুন করে বাদ পড়ে আরও ৫,৪৬,০৫৩ জনের নাম। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বাদ পড়ল মোট ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম। এরসঙ্গেই বিচারাধীন রয়েছে আরও ৬০ লাখ। যে কারণে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ বাংলার ১ কোটি ২৩ লাখের বেশি ভোটার। 

আরও পড়ুন, Final Voter List How To Check Your Name Online Step-by-Step Guide: অনলাইনে কীভাবে ফাইনাল ভোটার লিস্টে নিজের নাম আছে কিনা দেখবেন? রইল স্টেপ-বাই-স্টেপ গাইড...

প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ১ কোটির বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে! কমিশনের বিরুদ্ধে এমন দাবিতে দুদিন আগেই সোচ্চার হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এখন দেখার, 'আন্ডার জুরিডিকশন' ৬০ লাখ ভোটারের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন জুডিশিয়াল অফিসাররা।  

আরও পড়ুন, Final Voter List: রাজ্যে সর্বাধিক দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৮,১৮,৪৩২! বাকি কোন জেলায় কত নাম বাদ পড়ল?

আরও পড়ুন, Final Voter List: মমতার ভবানীপুরেই ৪৭,০৯৪! নাম বাদের 'প্রতিযোগিতা'য় সর্বাধিক ৪,০৭,০০০ নাম বাদ কলকাতার...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
final voter listSIR in BengalNames deletedWest Bengal Assembly Election 2026
পরবর্তী
খবর

Final Voter List: রাজ্যে সর্বাধিক দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৮,১৮,৪৩২! বাকি কোন জেলায় কত নাম বাদ পড়ল?
.

পরবর্তী খবর

Dausa murder: চার বছরের খুদে প্রিন্স নিখোঁজ, ৬ বছর পর হাইওয়ের ৩০ ফুট গভীরে মিলল কঙ্কাল...