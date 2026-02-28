Final Voter List: বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ বাংলার ১ কোটি ২৩ লাখ ভোটার...
Bengal Final Voter List out: বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর তাতেই দেখা যাচ্ছে রাজ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ৭,০৪,৫৯,২৮৪।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: বাংলার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর সেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা গেল, ফাইনাল লিস্টে বাদ পড়েছে রাজ্যের ১ কোটি ২৩ লাখেরও বেশি ভোটারের নাম। মোট ১,২৩,৭৩,২৬৭ নাম এখনও পর্যন্ত বাদ পড়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়। যার মধ্যে রয়েছে ডিলিট ও অ্যাডজুডিকেশন, দুটোই।
বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আর তাতেই দেখা যাচ্ছে রাজ্যে মোট ভোটার সংখ্যা ৭,০৪,৫৯,২৮৪। এর মধ্যে পুরুষ ৩,৬০,২২,৬৪২, মহিলা ৩,৪৪,৩৫,২৬০ এবং তৃতীয় লিঙ্গ ১,৩৮২ জন। সংশোধন পর্বে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন ১,৮২,০৩৬ জন ভোটার। আর বাদ পড়েছে ৫,৪৬,০৫৩টি নাম। রাজ্যের লিঙ্গ অনুপাত ৯৫৬ অপরিবর্তিত রয়েছে
এখন খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮,২০,৮৯৯ নাম। এরপর ফর্ম-৭ ডিলিশনের মাধ্যমে নতুন করে বাদ পড়ে আরও ৫,৪৬,০৫৩ জনের নাম। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর বাদ পড়ল মোট ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম। এরসঙ্গেই বিচারাধীন রয়েছে আরও ৬০ লাখ। যে কারণে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ বাংলার ১ কোটি ২৩ লাখের বেশি ভোটার।
প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ১ কোটির বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে! কমিশনের বিরুদ্ধে এমন দাবিতে দুদিন আগেই সোচ্চার হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়। এখন দেখার, 'আন্ডার জুরিডিকশন' ৬০ লাখ ভোটারের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেন জুডিশিয়াল অফিসাররা।
