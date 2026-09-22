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মোথাবাড়িকাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব NIA-র, কালিয়াচক থানায় হাজিরার নির্দেশ

Sabina Yasmin Summoned: এসআইআর নিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলন, রাস্তা অবরোধ এবং বিক্ষোভের ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 22, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:28 PM IST
মোথাবাড়িকাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব NIA-র, কালিয়াচক থানায় হাজিরার নির্দেশ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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মোথাবাড়িকাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব NIA-র, কালিয়াচক থানায় হাজিরার
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