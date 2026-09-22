/মোথাবাড়িকাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব NIA-র, কালিয়াচক থানায় হাজিরার নির্দেশ

রণজয় সিংহ: এসআইআর চলাকালীন তোলপাড় হয়েছিল মালদহের মোথাবাড়ি। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল জনতা। বিচারকদের উপরে হামলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ। সেই মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে তলব করল এনআইএ।
সূত্রের খবর, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর কালিয়াচক থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসআইআর নিয়ে হিংসাত্মক আন্দোলন, রাস্তা অবরোধ এবং বিক্ষোভের ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।
গত বিধানসভা ভোটের আগেই শুরু হয় ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন। তাতেই ভোটের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যান রাজ্যের লাখ লাখ মানুষ। এনিয়ে বিক্ষোভ হয় মোথাবাড়িতে। বিক্ষোভ হয় মালদহের আরও অনেক জায়গাতে। কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসে বিচার বিভাগের আধিকারিকদের উপরে হামলা চালানো হয়। তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময়েও তাদের গাড়িতে হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনাতেই তলব করা হয়েছে সাবিনা ইয়াসমিনকে।
ওই ঘটনায় ইতিমধ্যেই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। অভিযোগ উঠছে মোট ২৩ জনের বিরুদ্ধে। মামলা করা হয়েছে মোট ১২টি। মোথাবাড়ির ঘটনায় ,সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী মহম্মদ মেহবুব আলমকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এবার খোদ সাবিনাকে তলব করল এনআইএ। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর কালিয়াচক থানায় গিয়ে তদন্তকারী আধিকারিকদের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।
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