Bengal DA Big Updates: ৩১ মার্চের মধ্যেই মিলবে বকেয়া ডিএ? একেবারেই হাতে আসবে পুরো টাকাটা? সরকারি ঘোষণা কী?
Bengal Government to Clear DA Arrears: ৩১ মার্চের মধ্যেই সরকারি কর্মচারীদের যাবতীয় বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। শনিবার রাতে অর্থ দফতরের তরফে প্রকাশ করা একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও দাবি, বিজ্ঞপ্তিটির জারি হয়েছে আগেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিএ (DA) নিয়ে খবর ছিলই। ছিল সরকারি কর্মচারী, পেনশনার এবং ফ্যামিলি পেনশন প্রাপকদের তীব্র আগ্রহ। সেই আবহেই জানা গেল আগামী ৩১ মার্চের মধ্যেই সরকারি কর্মচারীদের যাবতীয় বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance) মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার (West Bengal government)। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে অর্থ দফতরের তরফে প্রকাশ করা একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও দাবি করা হয়েছে যে, ওই বিজ্ঞপ্তিটি আসলে জারি করা হয়েছিল গত ২৩ মার্চ। যাই হোক! আপাতত নতুন অর্থবর্ষের (FY 2026-2027) শুরুতেই ডিএ (DA) পাওয়ার খবরে নতুন করে আর একবার উল্লসিত সংশ্লিষ্ট কর্মীরা।
পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া হবে
নবান্নের তরফে প্রকাশিত ওই সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি জারি করে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য এই ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্বে প্রকাশিত ১৩ মার্চের দুটি বিজ্ঞপ্তির আংশিক পরিবর্তন করে জানানো হয়েছে, জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া পুরনো ডিএ এবং ডিআর (মহার্ঘভাতা রিলিফ) সম্পূর্ণতই দেওয়া হবে।
৩১ মার্চের মধ্যেই
বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এই সুবিধা পাবেন কর্মরত সরকারি কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং পেনশনভোগী পরিবারগুলি। যার মধ্যে মৃত কর্মচারীদের পরিবারও অন্তর্ভুক্ত। বকেয়া অর্থ প্রদান করা হবে অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (এআইসিপিআই) অনুযায়ী ১০০ শতাংশ নিরপেক্ষকরণ হারে। অর্থ দফতরের এই সংশোধনী অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই অর্থাৎ, ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যেই বা তার আগেই সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং
জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে নবান্ন। সরাসরি ডিএ-র অর্থ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যাওয়া শুরু করেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে আগামী ৩১ মার্চ রাজ্য সরকারকে সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ প্রথম কিস্তি দিয়ে দিতে হবে। পরবর্তী কিস্তি দিতে হবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। সেই পদক্ষেপে চলতি সপ্তাহেই একটি পোর্টাল চালু করে অর্থ দফতর। সেই পোর্টালে সরকারি কর্মচারীরা নিজেদের বকেয়া ডিএর পাওনার হিসাবে আপলোড করতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া ডিএর হিসাব পোর্টালে আপলোড করা হয়।
নতুন বিজ্ঞপ্তি?
আগে কী জানা ছিল? প্রথম ধাপের টাকা কবে এবং কীভাবে দেওয়া হবে? জানা গিয়েছিল, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়পর্বের বকেয়া টাকাটা একসঙ্গে দেওয়া হবে না। ওই টাকাটা দুটি সমান কিস্তিতে মেটানো হবে। প্রথম কিস্তি দেওয়া হবে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে, দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হবে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তবে নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়েছে, বকেয়া থাকা পুরো টাকাটা মার্চ মাসেই মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)