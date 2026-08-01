/মিড-ডে মিলে নতুন ভাবনা! পাতে নয়, হাতে ডিম, বাড়ি ফিরেই মিলবে প্রোটিন?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যজুড়ে মিড-ডে মিল ব্যবস্থা নিয়ে চলতে থাকা নানা জল্পনার মাঝেই এক নতুন পরিকল্পনার কথা সামনে এল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের দুপুরের থালায় আর রান্না করা ডিম না-ও পড়তে পারে। তার বদলে স্কুল ছুটির পর পড়ুয়াদের হাতে কাঁচা বা সেদ্ধ ডিম তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। উদ্দেশ্য একটাই—বাড়ি ফিরে সেই ডিম খেলে যাতে শিশুদের শরীরে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের ঘাটতি না হয়।
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলার মিড-ডে মিলের রান্নার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে 'ইসকন'-এর হাতে। তারপর থেকেই শিক্ষা ও রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়। মূল কারণ, ইসকন তাদের নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবার সরবরাহ করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মিড-ডে মিলে যে ডিম দেওয়া হত, তার কী হবে? নিরামিষ খাবারের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব?
নবান্ন সূত্রে খবর, এই জটিল সমস্যার সমাধাতেই এমন বিকল্প পথ খোঁজা হচ্ছে। স্কুলে ডিম রান্না না করে, ছুটির সময় সরাসরি পড়ুয়াদের হাতে আস্ত ডিম তুলে দেওয়া হতে পারে। এতে একদিকে যেমন ইসকনের নিরামিষ নীতি বজায় রাখা সম্ভব হবে, অন্যদিকে পড়ুয়ারাও বাড়ি গিয়ে নিজের সুবিধা মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারটি খেতে পারবে।
তবে শিক্ষা দপ্তর বা রাজ্য সরকারের তরফে এখনই এই নিয়ে কোনো চূড়ান্ত বা আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। প্রশাসনের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক জানিয়েছেন, "বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা ও চিন্তাভাবনা চলছে। সবদিক খতিয়ে দেখে তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং তা কার্যকর করা হবে।" আপাতত নবান্নের এই নতুন ভাবনা বাস্তবায়িত হয় কি না, সেদিকেই নজর রাজ্যবাসীর।
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