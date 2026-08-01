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মিড-ডে মিলে নতুন ভাবনা! পাতে নয়, হাতে ডিম, বাড়ি ফিরেই মিলবে প্রোটিন?

Mid Day Meal: ম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলার মিড-ডে মিলের রান্নার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে 'ইসকন'-এর হাতে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 01, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:30 PM IST
মিড-ডে মিলে নতুন ভাবনা! পাতে নয়, হাতে ডিম, বাড়ি ফিরেই মিলবে প্রোটিন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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